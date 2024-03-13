Özgür Özel Torbalı'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika
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Özgür Özel Torbalı'da vatandaşlarla buluştu

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Torbalı ilçesinde vatandaşlarla buluştu. Özel, Torbalı'da halk buluşmasına katıldı ve konuşmasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mardin'deki konuşmasına değindi. Ayrıca, İsrail-Filistin ilişkilerine de değinen Özel, ticaretin durmadan zulmün de devam edeceğini belirtti.

13.03.2024 22:42
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Özgür Özel Torbalı'da vatandaşlarla buluştu

İZMİR - CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir'in Torbalı ilçesinde vatandaşlarla buluştu.

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Torbalı'da halk buluşmasına katıldı. Sadık İleri Bulvarında otobüs üzerinden vatandaşlara seslenen Özel, "Torbalı'ya her geldiğimde büyük bir coşkuyla karşılanıyorum, Torbalı'dan büyük bir umutla ayrılıyorum. Torbalı'nın balkonları, esnafları, sokaktaki çocuklarına kadar herkeste seçim heyecanı gördüm. İsmail başkanımızı rahmetle anmak isterim. Torbalı İsmail başkanı seçti. İsmail Başkan sağlık sorunları yaşadı, talihsiz bir kaza geçti ve aramızdan ayrıldı. Acısını bir kere daha paylaşıyoruz" ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Mardin'de yaptığı konuşmaya değinen Özel, "Mardin'de yine bizimle kavga yapmak istemiş. Tutturmuş 'DEM, DEM, DEM' vatandaşın derdi DEM değil, vatandaşın derdi zam zam zam. Ben onunla kavga edeceğim ama onun istediği gibi kimlik siyasetinde, mezhep siyasetinde etmeyeceğim. Ben onunla kavgayı emekliler için, emekçiler için, gençler için, Türkiye için edeceğim. '21 yıldır demokratikleşme adımlarına karşı çıkan kimdi?' diye sormuş. Güya CHP'yi Mardin'deki Kürt vatandaşlara şikayet ediyor. Biz demokratikleşmeye hiçbir zaman karşı çıkmadık, demokratik gelen her yasa teklifine destek verdik. Sana hain diyen, sana ip atan, herkesten olur senden olmaz diyen Devlet Bahçeli'yi ne çabuk unuttun. Bunlar dün öptükleri surata bugün tükürüyorlar. Dün küfrettiklerine bugün methiye dizenlerdir. Bu riyakarlara inat CHP durduğu yerdedir. Durduğu yer Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ilkeleridir. Yüreğinde vatan, millet, bayrak ve Atatürk sevgisi olan herkes bizimle beraberdir. Biz de onlarla beraberiz" diye konuştu.

Özgür Özel daha sonra Ayrancılar Kapalı Pazar Yeri'nde düzenlenen iftar programına katılarak Ramazan ayının hayırlı olmasını diledi. Özel, "Sözler hep geri bırakılmış. Hastaneyi söz verip yapmadıklarını duydum. Üniversite sözü verilip tutulmadığını duydum. Çok sayıda yatırımın sözünün verilip yerine getirilmediğini duydum. Övünç Başkan kararlı. O torbalıya pozitif ayrımcılık yapacak. Cemil Tugay Torbalı'ya, Ayrancılar'a pozitif ayrımcılık yapacak. Hep birlikte çalışacağız. Ayrancılar'da ne eksikse yerine getireceğiz" cümlelerini aktardı.

"Ticaret durmadan Filistin'de zulüm durmaz"

"Bugüne kadar Hamas'a terör örgütü demedim ama yaptığı terörist saldırıları kınadım. İsrail'in devlet terörünü de kınadım" diyen Özel, şunları kaydetti:

"Ticaret durmadan Filistin'de zulüm durmaz. Arkadaşlarımda, partililerimde İsrail'e çimento yollayan yok. İsrail'e gübre yollayan yok. Gübre patlayıcı yapımında da kullanılabiliyor. Bomba yapımında da kullanılıyor. İsrail'le bin çeşit üründe ticaret yapıp, orada para kazanıp ondan sonra biz Filistin'in yanındayız deyip bizi olmadık laflarla itham edenlere diyoruz ki; siz kurtla birlikte kuzuyu yiyip anasına koşturup onunla birlikte muhatem tutanlarsınız."

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Özgür Özel Torbalı'da vatandaşlarla buluştu - Son Dakika

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