Tutukluğu devam eden Özkan Yalım\'ın bir başka sevgilisiyle yeni görüntüleri ortaya çıktı

Rüşvet ve yolsuzluk soruşturması kapsamında tutuklanan Özkan Yalım'ın, bir başka sevgilisiyle araçta şarkı söylediği, restoranda vakit geçirdiği ve lüks bir teknede dans ettiği anlara ait görüntüler gündeme geldi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen "rüşvet", "irtikap" ve "ihaleye fesat karıştırma" iddialarına ilişkin soruşturma kapsamında 27 Mart'ta Uşak, Kocaeli ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda aralarında Uşak Belediye Başkanı Özkan Yalım'ın da bulunduğu 13 şüpheli gözaltına alınarak İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Soruşturma sürecinde 30 Mart günü 4 şüpheli daha yakalanırken toplam sayı 17'ye yükseldi. Aynı gün adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, aralarında Özkan Yalım'ın da bulunduğu 9 kişi tutuklandı. Daha sonra gözaltına alınan 4 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Öte yandan, Özkan Yalım'ın, operasyon sırasında bir otel odasında 25 yaşındaki sevgilisiyle birlikte bulunduğu sırada gözaltına alınmıştı. Evli ve 3 çocuk babası olan Yalım'ın bu durumu da kamuoyunda tartışma konusu oldu.

Özkan Yalım'ın bir başka sevgilisiyle yeni görüntüleri gündeme geldi

Ortaya çıkan yeni görüntülerde Yalım'ın aynı kadınla farklı zaman dilimlerinde bir araya geldiği anlar yer aldı. İlk görüntülerde Yalım'ın bir araç içerisinde kadınla birlikte olduğu, müzik eşliğinde şarkı söylediği ve samimi şekilde vakit geçirdiği görüldü. Araç içindeki görüntülerde ikilinin neşeli tavırları dikkat çekti.

Devam eden görüntülerde Yalım'ın söz konusu kadınla bir restoranda baş başa akşam yemeği yediği, burada uzun süre sohbet ettikleri ve yakın tavırlar sergiledikleri anlar yer aldı. Restoran ortamındaki görüntülerde ikilinin rahat ve samimi halleri dikkat çekti.

Bir diğer görüntüde ise Yalım'ın aynı kadınla lüks bir deniz aracında bulunduğu, burada müzik eşliğinde dans ettikleri görüldü. Görüntülerde ikilinin zaman zaman birbirlerine sarılarak dans ettikleri ve romantik anlar yaşadıkları anlar da yer aldı.

Söz konusu görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, olayla ilgili tartışmalar sürüyor. - İSTANBUL