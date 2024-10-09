Özkonak'ta Tescilli Yapı Sahipleri 42 Yıl Sonra Mahkemeye Çıkıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Yerel

Özkonak'ta Tescilli Yapı Sahipleri 42 Yıl Sonra Mahkemeye Çıkıyor

Özkonak\'ta Tescilli Yapı Sahipleri 42 Yıl Sonra Mahkemeye Çıkıyor

Nevşehir'in Özkonak kasabasındaki tescilli yapı sahipleri, kültür varlığına zarar verme suçlamasıyla 42 yıl sonra hakim karşısına çıkacak. Vatandaşlar, evlerinin yıkım kararına ve ardından açılan ceza davalarına tepki gösteriyor.

09.10.2024 11:16  Güncelleme: 11:19
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kapadokya bölgesinin önemli turizm destinasyonları arasında yer alan Nevşehir'in Avanos ilçesine bağlı Özkonak kasabasında 1982 yılında tescillenen üç yapının sahipleri, kültür ve tabiat varlığına zarar vermekten 42 yıl sonra hakim karşısına çıkacak. Evlerinin tescilli yapı olduğunu ellerine ulaşan mahkeme celbi ile öğrenen vatandaşlar, mağduriyetlerinin giderilmesini istiyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Gayrimenkul Eski Eserler ve Anıtlar Yüksek Kurulu Başkanlığı'nca 1982 yılında Nevşehir'in Özkonak beldesinde bulunan bazı yapılarla alakalı koruma kararı alındı. Kurul kararı mahallinde ilan ya da tebliğ olmadığı ve ilgili taşınmazların tapu kayıtlarında 'sit' şerhi de bulunmadığı halde tam 42 yıl sonra taşınmazların malikleri hakkında 2863 sayılı yasaya muhalefet suçundan hem ceza davası başlatıldı hem de vatandaşların içinde yaşadıkları evleri hakkında Kayseri Kültür Varlıklarını Koruma Kurulu tarafından yıkım kararı alındı. Koruma kararına konu yapıların can güvenliği riski taşıması nedeniyle 1997 yılında yerel belediye tarafından yıkılarak enkazlarının kaldırıldığını, taşınmazları satın aldıkları dönemde koruma kararına ya da sit alanına ilişkin tapu kayıtlarında herhangi bir şerh bulunmadığını, bu taşınmazları yıkım işleminden yıllar sonra kısıtlı imkanları ile satın alıp taşınmazlar üzerine ev ya da benzeri yapılar yaptırdıklarını ifade eden vatandaşlar, 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezası ve bin güne kadar adli para cezası ile yargılandıklarını dile getirdiler. Evlerinin tescilli bina olduğunu mahkemeden gelen yazı ile öğrendiklerini söyleyen Güngör Turgal, Mehmet Taşkın ve İbrahim Cingi, yapılan bu yanlışlığın biran önce giderilmesini istiyor. - NEVŞEHİR

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, İnsan Hakları, Kültür Sanat, Mahkeme, Özkonak, Kültür, Turizm, Çevre, Hukuk, Yerel, Hakim, Son Dakika

Son Dakika Yerel Özkonak'ta Tescilli Yapı Sahipleri 42 Yıl Sonra Mahkemeye Çıkıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

11:14 Sur canisi Semih Çelik, babasına ’’Seni nasıl öldüreyim’’ diye sormuş Sur canisi Semih Çelik, babasına ''Seni nasıl öldüreyim?'' diye sormuş
10:33 Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu Kılıçdaroğlu, yasak aşk iddialarına ilişkin suskunluğunu bozdu
09:33 Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu TBMM’de vekilleri ayağa kaldıran konuşma Peruğunu çıkarıp kürsüye koydu! TBMM'de vekilleri ayağa kaldıran konuşma
09:28 Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi Bu firmalardan uzak durun Gıda sahtekarlığı ifşasında liste yenilendi! Bu firmalardan uzak durun
22:21 Henüz 30 yaşındaydı Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti Henüz 30 yaşındaydı! Yakınlarını görüntülü arayıp intihar etti
16:09 TBMM’de kapalı İsrail oturumu TBMM'de kapalı İsrail oturumu
15:39 Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste Hileli zeytinyağı satanlar ifşa oldu: İşte tam liste
15:23 Çin Türkiye’yi Dünya Ticaret Örgütü’ne şikayet etti Çin Türkiye'yi Dünya Ticaret Örgütü'ne şikayet etti
15:16 90’lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo’yu görenler tanıyamıyor 90'lı yılların popüler çocuk şarkıcısıydı: Küçük ibo'yu görenler tanıyamıyor
15:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi Cumhurbaşkanı Erdoğan, Abdullah Gül ve Ahmet Davutoğlu yıllar sonra yan yana geldi
15:02 Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu Özgür Özel yasak aşk iddiaları sonrası sessizliğini bozdu
14:59 Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi Tehditler savuran adam, komşusunun evini ateşe verdi
14:58 Görüntüleri izlerken utandık Bunun adı yardım değil hakaret Görüntüleri izlerken utandık! Bunun adı yardım değil hakaret
14:57 Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor Prof. Dr. Serdar Dağ: Kendilerini yetiştirmeyen gençler duygularına hakim olamıyor
14:43 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı 59 yaşındaki adam, mastürbasyon yaptığı sırada aort damarını yırttı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 9.10.2024 11:50:48. #1.13#
SON DAKİKA: Özkonak'ta Tescilli Yapı Sahipleri 42 Yıl Sonra Mahkemeye Çıkıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.