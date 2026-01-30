Başkan Çerçioğlu, büyükşehirler arasında ilk 10'da yer aldı - Son Dakika
Yerel

Başkan Çerçioğlu, büyükşehirler arasında ilk 10'da yer aldı

Başkan Çerçioğlu, büyükşehirler arasında ilk 10\'da yer aldı
30.01.2026 09:50  Güncelleme: 09:51
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Ocak 2026 döneminde yapılan araştırmada oy oranını artırarak büyükşehir belediye başkanları arasında 8'inci sırada yer aldı. Mart 2024 yerel seçimlerinde yüzde 50,5 olan oy oranı, yeni adaylık durumunda yüzde 52,3'e yükseldi.

Bir araştırma şirketi tarafından yapılan son çalışmada Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun oy oranını artırarak büyükşehir belediye başkanları arasında ilk 10'da yer aldı.

Araştırma şirketinin Ocak 2026 döneminde gerçekleştirdiği 'Yerel Yönetimler Araştırması - Büyükşehirlerde Oy Verme Eğilimleri' başlıklı çalışmada, büyükşehir belediye başkanlarının Mart 2024 yerel seçimlerindeki oy oranları ile bugün seçim yapılması halinde alacakları oy oranları karşılaştırıldı. Araştırmada yer alan 24 büyükşehir belediye başkanı arasında Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun 8'inci sırada yer alması dikkat çekti.

Oylarını artırdı

Araştırma sonuçlarına göre Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun Mart 2024 yerel seçimlerinde aldığı yüzde 50,5'lik oy oranının, bugün yeniden aday olması halinde yüzde 52,3 seviyesine yükseldiği belirlendi. Bu tabloyla birlikte Çerçioğlu'nun oy oranında 1,8 puanlık artış kaydedildiği görüldü. Çalışmada, oy oranını artıran büyükşehir belediye başkanları arasında üst sıralarda yer alan Çerçioğlu'nun; İzmir, Muğla ve Ankara gibi büyükşehirlerin belediye başkanlarını geride bırakması da dikkat çekti. - AYDIN

Kaynak: İHA

Özlem Çerçioğlu, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu, büyükşehirler arasında ilk 10'da yer aldı - Son Dakika

SON DAKİKA: Başkan Çerçioğlu, büyükşehirler arasında ilk 10'da yer aldı - Son Dakika
