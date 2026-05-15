Özlem Çerçioğlu başarı anketinde önde - Son Dakika
15.05.2026 14:02  Güncelleme: 14:03
Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, bir araştırma şirketinin kadın büyükşehir belediye başkanları arasında yaptığı başarı anketinde yüzde 52,5 oy oranıyla ikinci sırada yer aldı.

Özel bir araştırma şirketi kadınların temsil ettiği büyükşehir belediyelerinde "Başkanların Başarı düzeyi" araştırması sonuçlarını yayımladı. 10-13 Mayıs 2026 tarihinde 5 büyükşehirde 3 bin 750 kişi ile yapılan görüşmenin ardından sonuçlar belli oldu. Araştırma sonuçlarına göre Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin yüzde 55,8, Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu yüzde 52,5, Tekirdağ Büyükşehir Belediye Başkanı Candan Yüceer yüzde 52,3, Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Ayşe Serra Bucak yüzde 51,9 ve Eskişehir Büyükşehir Belediye Başkanı yüzde 47,2 başarı oranı ile sıralamada yer aldı. - AYDIN

Kaynak: İHA

