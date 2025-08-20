AK Parti'ye geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaret devam ederken, Başkan Çerçioğlu makamında Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural ve Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ile yönetimini ağıradı.

Cumhuriyet Halk Partisi'nden (CHP) istifa ederek Adalet ve Kalkınma Partisi'ne (AK Parti) geçen Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na 'hayırlı olsun' ziyaretleri devam ediyor. Geçtiğimiz gün AK Parti Aydın il teşkilatını makamında ağırlayan Başkan Çerçioğlu, bugün de Aydın Vakıflar Bölge Müdürü Mücahid Vural ve Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ile yönetimini makamında ağırladı. Ziyarette Müdür Vural, Çerçioğlu'nu Aydın'da gerçekleştirdiği başarılı çalışmalarından dolayı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Başkan Çerçioğlu ise Vural'a nazik ziyaretleri için teşekkür etti.

Aydın Şoförler Odası Başkanı Semih Özmeriç ve yönetimi de Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'na nezaket ziyaretinde bulunurken, ziyarette Özmeriç, şoför esnafına verdiği desteklerden dolayı Çerçioğlu'na teşekkür etti. Çerçioğlu ise Özmeriç ve yönetimine nazik ziyaretleri için teşekkür ederek tüm esnafların her zaman yanında olmaya devam edeceklerini vurguladı. - AYDIN