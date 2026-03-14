Başkan Çerçioğlu\'ndan Tezcan\'a suç duyurusu

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu'nun avukatı Eylül Tanrıverdi tarafından yapılan yazılı açıklamada, CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın Başkan Çerçioğlu hakkında kamuoyuna yansıyan ifadelerine tepki gösterildi. Açıklamada, söz konusu ifadelerin gerçeklikten uzak ve iftira niteliğinde olduğu belirtilerek, konuya ilişkin hukuki sürecin başlatılacağı ifade edildi. Avukat Tanrıverdi açıklamasında, "CHP Aydın Milletvekili Bülent Tezcan'ın müvekkilim Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu hakkında yapmış olduğu gerçeklikten uzak, iftira içerikli ifadelerine ilişkin olarak görevli Cumhuriyet Başsavcılığı nezdinde suç duyurusunda bulunulacaktır" ifadelerine yer verdi. - AYDIN