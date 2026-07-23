Başkan Çerçioğlu: "Gazetecilerimiz, toplumun doğru bilgiye ulaşması için önemli bir görev üstlenmektedir" - Son Dakika
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Başkan Çerçioğlu: "Gazetecilerimiz, toplumun doğru bilgiye ulaşması için önemli bir görev üstlenmektedir"

Başkan Çerçioğlu: "Gazetecilerimiz, toplumun doğru bilgiye ulaşması için önemli bir görev üstlenmektedir"
23.07.2026 12:03  Güncelleme: 12:04
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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle yayımladığı mesajda, basın özgürlüğünün önemine vurgu yaparak tüm gazetecilerin bayramını kutladı.

Halkın haber alma özgürlüğüne dikkat çeken Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu; "Gazetecilerimiz, toplumun doğru bilgiye ulaşması için önemli bir görev üstlenmektedir" dedi.

Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı nedeniyle bir mesaj yayımladı. Başkan Çerçioğlu mesajında "Kamuoyunun doğru ve tarafsız bilgiye ulaşması için büyük bir özveriyle görev yapan tüm basın mensuplarımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum. 1908 yılında basında sansürün kaldırılmasıyla başlayan bu anlamlı gün, halkın haber alma özgürlüğünün simgesi olmuştur. Gazetecilerimiz, her şartta meslek ilkelerine bağlı kalarak toplumun doğru bilgiye ulaşması için önemli bir görev üstlenmektedir. Mesleğini onurla sürdüren tüm basın emekçilerine teşekkür ediyor, görevleri başında hayatını kaybeden basın mensuplarımızı rahmetle anıyorum. Tüm gazetecilerimize çalışmalarında başarılar diliyor, Gazeteciler ve Basın Bayramı'nı kutluyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN

Kaynak: İHA

Aydın Büyükşehir Belediyesi, Özlem Çerçioğlu, Politika, Medya, Yaşam, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Çerçioğlu: 'Gazetecilerimiz, toplumun doğru bilgiye ulaşması için önemli bir görev üstlenmektedir' - Son Dakika

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