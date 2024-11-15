Özlem Çerçioğlu\'ndan KKTC\'nin 41. Yıl Dönümüne Kutlama Mesajı

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Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin (KKTC) 41. kuruluş yıl dönümünü kutladı.

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıldönümünü unutmayan Aydın Büyükşehir Belediye Başkanı Özlem Çerçioğlu, kutlama mesajı yayınladı. Sosyal medya hesabı üzerinden paylaşım yapan Başkan Çerçioğlu, mesajında "Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin 41. kuruluş yıl dönümünü kutluyor, bağımsızlık için mücadele eden tüm kahramanlarımızı saygı ve rahmetle anıyorum" ifadelerine yer verdi. - AYDIN