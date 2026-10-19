Özlü, DTSO seçimleri sonrası adayları tebrik etti, 24 Ekim'e başarı diledi - Son Dakika
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Özlü, DTSO seçimleri sonrası adayları tebrik etti, 24 Ekim'e başarı diledi

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Özlü, DTSO seçimleri sonrası adayları tebrik etti, 24 Ekim\'e başarı diledi
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Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, DTSO seçimlerinin sükunet içinde tamamlanmasından memnuniyet duyduğunu belirterek tüm adayları ve seçilen iş insanlarını tebrik etti. Özlü, 24 Ekim'deki başkanlık ve yönetim kurulu seçimlerinin aynı olgunlukla tamamlanmasını diledi.

Düzce Belediye Başkanı Dr. Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası seçimlerinin sükunet içerisinde tamamlanmasının ardından tüm adayları ve seçilen iş insanlarını tebrik ederek 24 Ekim'de yapılacak başkanlık ve yönetim kurulu seçimleri için başarı dileklerini iletti.

Başkan Faruk Özlü, Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) seçimlerine ilişkin değerlendirmede bulundu. Seçimlerin huzur ve sükunet içerisinde tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getiren Özlü, sürece katılan tüm adayları ve seçilen iş insanlarını tebrik etti. Başkan Özlü, 24 Ekim'de gerçekleştirilecek başkanlık ve yönetim kurulu seçimlerinin de aynı olgunluk içerisinde tamamlanmasını diledi.

Düzce iş dünyası açısından önem taşıyan seçim sürecinin kent için hayırlı olmasını temenni eden Özlü, birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Kaynak: İHA
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