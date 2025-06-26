Özlüce Camii Yeniden İbadete Açılıyor

Bursa'nın Nilüfer ilçesine bağlı Özlüce Köyü'nde bulunan tarihi Özlüce Camii, tamamlanan kapsamlı restorasyon çalışmalarının ardından yarın kılınacak cuma namazıyla birlikte yeniden ibadete açılıyor.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğü'nün himayesinde, Bursa Vakıflar Bölge Müdürlüğü tarafından 2023-2025 yılları arasında yürütülen restorasyon süreciyle yapı, özgün kimliğine sadık kalınarak restore edildi.

19. yüzyılda Rum Ortodoks kilisesi olarak inşa edilen ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında, mübadele sonrasında camiye dönüştürülen Özlüce Camii, yıllar boyunca bölge halkına hizmet verdi. Zamanla yıpranan yapı, uzman ekiplerin çalışmalarıyla hem mimari açıdan güçlendirildi hem de tarihi dokusu korunarak gelecek nesillere aktarılması sağlandı.

Doğu-batı yönünde konumlanan, kareye yakın dikdörtgen planlı cami, modern inşaat teknikleriyle sağlamlaştırılırken, inşa edildiği dönemin mimari özelliklerine ve özgün detaylarına da sadık kalındı. - BURSA