Pakistan, ABD ve İran'a Barış İçin Teşekkür Etti

12.04.2026 08:39
Pakistan Dışişleri Bakanı Dar, ABD ve İran'a müzakereler için teşekkür ederek ateşkes çağrısı yaptı.

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, ABD ve İran'a ülkesinde gerçekleştirdikleri müzakereler için teşekkür ederek, "İki tarafın da tüm bölgede ve ötesinde kalıcı barış ve refahı sağlamak adına bu olumlu ruhu sürdürmesini umut ediyoruz. Tarafların ateşkese olan bağlılıklarını sürdürmeleri elzemdir" açıklamasında bulundu.

Pakistan Dışişleri Bakanı Ishaq Dar, ABD ve İran'ın Pakistan'da gerçekleştirdiği müzakerelerle ilgili bir yazılı açıklama yayınladı. Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'in İslamabad'da barış görüşmeleri yapma davetini kabul ettikleri için ABD ve İran'a teşekkür eden Dar, müzakerelerin Pakistan arabuluculuğunda gerçekleştiğini hatırlattı. Dar, "Pakistan'ın ateşkesin sağlanmasına yönelik çabalarını ve arabuluculuk rolünü takdir ettikleri için her iki tarafa da şükranlarımı sunmak isterim" ifadelerini kullandı. Taraflara ateşkesi sürdürme çağrısında bulunan Dar, "İki tarafın da tüm bölgede ve ötesinde kalıcı barış ve refahı sağlamak adına bu olumlu ruhu sürdürmesini umut ediyoruz. Tarafların ateşkese olan bağlılıklarını sürdürmeleri elzemdir" dedi. Dar, Pakistan'ın İran ve ABD arasındaki iletişim ile diyaloğu kolaylaştırmak için bundan sonra da üzerine düşeni yapacağını vurguladı. - İSLAMABAD

Kaynak: İHA

Dış Politika, Orta Doğu, Diplomasi, Pakistan, Yerel, İran, Son Dakika

Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor Meteoroloji’den “Sarı Kodlu” uyarı: Sağanak ve kar geliyor
Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı Kreşe bıraktığı çocuğunu darp edilmiş halde aldı
“Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı “Çocuğum var” dese de dinlemedi... Kadın sürücüye saldırdı
Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu Real Madrid şampiyonluk umutlarını zora soktu
Orkun Kökçü’den resital Orkun Kökçü'den resital
Rusya’dan müzakereler öncesinde ABD ve İran’a sürpriz uyarı: Bazı güçler var Rusya'dan müzakereler öncesinde ABD ve İran'a sürpriz uyarı: Bazı güçler var

Ünlülere yeni dalga operasyon! Eski hakem de gözaltında
Operasyonda yeni dalga! Cem Adrian ve İlker İnanoğlu'na gözaltı kararı
21 saatlik zirveden sonuç çıkmadı! İşte müzakereleri kilitleyen 2 madde
Pakistan'dan ABD ve İran'a "Ateşkesi sürdürün" çağrısı
Olay iddia: Lübnan, Hizbullah'ın silahsızlandırılması için ABD'den yardım isteyecek
İslamabad'da 21 saatlik görüşme! ABD ve İran kararını duyurdu
