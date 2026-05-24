Şerif\'ten Trump\'a barış tebriği

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif'ten İran'la yürütülen müzakereler ve bölgesel barış çabalarına ilişkin yeni bir açıklama geldi. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda ABD Başkanı Donald Trump'ı barışı teşvik etmek için gösterdiği çabalar ve aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu liderler ile yaptığı telefon görüşmesi için tebrik eden Şerif, "Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir ülkemizi bu telefon görüşmesinde temsil etti. Tüm süreç boyunca yorulmadan gösterdiği çabalar için kendisine takdirlerimi sunuyorum" dedi. Yapılan görüşmelerin mevcut bölgesel durum hakkında görüş alışverişinde bulunmak ve devam eden barış çabalarını ileriye taşımak için önemli bir fırsat sunduğuna dikkat çeken Şerif, "Böylece bölgede kalıcı barışın sağlanması hedefleniyor. Pakistan, barış çabalarını en içten şekilde sürdürecek. Görüşmelerin bir sonraki turuna çok yakında ev sahipliği yapmayı umuyoruz" ifadelerini kullandı.

Trump, liderlerle İran meselesini ele almıştı

ABD Başkanı Donald Trump, Truth sosyal medya platformu üzerinden yaptığı açıklamada aralarında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da bulunduğu liderler ile telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Trump, "Beyaz Saray'daki Oval Ofis'te; Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan, Katar Emiri Şeyh Tamim bin Hamad Al Thani, Katar Başbakanı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Thani ve Katarlı diplomat Ali Al-Thawadi, Pakistan Genelkurmay Başkanı Asım Munir, Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Ürdün Kralı II. Abdullah ve Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Khalifa ile İran ve barışa ilişkin mutabakat zaptıyla bağlantılı tüm konular hakkında oldukça verimli bir görüşme gerçekleştirdik" ifadelerini kullanmıştı. ABD, İran ve adı geçen diğer ülkeler arasında nihai hale getirilmesi gereken bir anlaşmanın büyük ölçüde müzakere edildiğini aktaran Trump, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu ile ayrı bir telefon görüşmesi gerçekleştirdiğini belirterek, "O görüşme de oldukça olumlu geçti. Anlaşmanın son unsurları ve ayrıntıları şu anda ele alınıyor ve kısa süre içinde duyurulacak" demişti. - İSLAMABAD