Pakistan'da Hamas lideri İsmail Haniye için gıyabi cenaze namazı kılındı

Yerel

Tahran'da suikast sonucu hayatını kaybeden Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Haniye için Pakistan'da gıyabi cenaze namazı kılındı.

İsmail Haniye için dün Tahran'da cenaze töreni düzenlenmiş, daha sonra ise Haniye'nin naaşı Katar'a nakledilmişti. Bugün ise Haniye için Katar'ın başkenti Doha'da cuma namazını müteakip cenaze töreni düzenlendi. Haniye için Katar'ın yanı sıra Pakistan'da gıyabi cenaze namazı kılındı. Cuma namazına müteakip düzenlenen cenaze törenine Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Başbakan Yardımcısı Muhammed Ishak Dar'ın yanı sıra bakanlar ve yetkililer katıldı.

Pakistan'da Haniye için 1 günlük yas

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Haniye'nin öldürülmesinin ardından bugün için 1 günlük yas ilan edildiğini açıklamıştı. - KARAÇİ