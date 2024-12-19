Pakistan\'da Zeytinyağı Üretim Tesisi Açıldı

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Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından Pakistan'da kurulan zeytinyağı üretim tesisi düzenlenen törenle açıldı.

TİKA tarafından Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir Bölgesi'nin başkenti Muzaffarabad'da Tarım Bakanlığı kampüsü içinde inşa edilen zeytinyağı üretim tesisi, düzenlenen törenle hizmete açıldı. Ünitenin açılış törenine Azad Cammu Keşmir Tarım Bakanı Serdar Mir Ekber Han, TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Dursun Ali Yaşacan, TİKA İslamabad Koordinatörü Muhsin Balcı, Tarım Bakanlığı yetkilileri, çok sayıda çiftçi ve yerel halk katıldı.

Törende konuşan Azad Cammu Keşmir Tarım Bakanı Ekber Han, Türkiye ve Pakistan arasındaki köklü dostluğu vurgulayarak, 2005'teki büyük depremde Türkiye'nin ilk yardıma koşan ülke olduğunu belirtti.

TİKA Doğu ve Güney Asya, Pasifik ve Latin Amerika Daire Başkanı Yaşacan ise, TİKA'nın 2010'dan bu yana yaklaşık 700 proje gerçekleştirdiğini belirterek, zeytinyağı üretim tesisinin Azad Cammu Keşmir'de zeytinyağı üretimini artıracağını söyledi.

TİKA tarafından kurulan tesis, saatte 100 litre zeytinyağı üretim kapasitesine sahip olup, tesisten ilk etapta yaklaşık 5 bin çiftçinin faydalanması hedefleniyor. Bu sayede çiftçilerin Muzaffarabad'dan başka şehirlere gitmeden kendi bölgelerinde zeytinyağı üretebilmeleri amaçlanıyor. - ANKARA