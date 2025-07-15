Palamut Mahallesi\'nden Yangın Bölgesine Yardım

İncirliova Palamut Mahallesi sakinleri orman yangınlarının çok büyük zararlar verdiği yerleşim yerlerinden biri olan İzmir Ödemiş Tosunlar Mahallesi'ne topladıkları yardımları teslim etti.

Palamut Mahallesi sakinleri Türkiye'nin yaşadığı zor günlerde dayanışmanın en güzel örneklerinden birine imza attı. İncirliova'da merkezin dışında kalan kırsal mahallelerden yaklaşık 200 nüfuslu bir dağ köyü olan Palamut Mahallesi sakinleri, Ödemiş Tosunlar Mahallesi yangın bölgesine gönderilmek üzere kendi aralarında ev eşyaları, mutfak ihtiyaçları, saman ve erzak topladı. Bölgede yangından etkilenen vatandaşların zor günlerinde yanlarında olduklarını hissettirmek istediklerini belirten Palamut Mahallesi Muhtarı Özcan Özer şunları söyledi: "Bölgede en çok erzak, ev eşyası ve erzak yardımlarımızı götürüp ihtiyaç sahiplerine teslim ettik. Televizyonda o görüntüleri gördük ve gidince televizyondakinden daha kötü bir manzaraya şahit olduk. Onlar da bizim gibi kırsalda yaşayan insanlar, kendimizi onların yerine koyduk. O insanları anlamak bizim için daha kolay. Onları çok iyi anlıyoruz ve kendilerine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz." - AYDIN