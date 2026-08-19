Palamut Sezonu Akçakoca\'da Başladı

Karadeniz'de 15 Ağustos itibarıyla av yasağının kısmen kalkması ve palamut sezonunun açılmasıyla birlikte Düzce'nin Akçakoca ilçesinde balıkçı tezgahları ve barınakları hareketlendi.

Sezonun ilk günlerinden itibaren denizlerde yaşanan palamut bolluğu hem balıkçıların hem de vatandaşların yüzünü güldürüyor. Tezgahlardaki hareketlilikle birlikte halk sağlığını korumak ve sürdürülebilir balıkçılığı güvence altına almak amacıyla Akçakoca İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri de sahada denetimlerini sıkılaştırdı. İlçe müdürlüklerine bağlı su ürünleri denetim ekipleri, balıkçı teknelerinde ve satış noktalarında avlanan balıkların asgari avlanabilir boy standartlarına uygunluğunu ve ruhsat kontrollerini titizlikle gerçekleştiriyor.

Denetimlerin sezon boyunca hem karaya çıkış noktalarında hem de perakende satış yerlerinde kesintisiz devam edeceği öğrenildi.