Palamut Sezonu Başlıyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Palamut Sezonu Başlıyor

Palamut Sezonu Başlıyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bandırma'da palamut hareketliliği yeni sezon heyecanını artırıyor, balıkçılar umutlu.

Balıkçılıkta gırgırla avlanma yasağının 1 Eylül'de sona ermesine sayılı günler kala Bandırma Balık Hali'nde yeni sezon hazırlıkları başladı. Denizlerdeki palamut hareketliliği balıkçıların yüzünü güldürürken, bu sezon palamudun bol olması bekleniyor.

2026-2027 balıkçılık sezonu öncesinde Bandırma'daki balıkçılar tezgahlarını yeni sezona hazırlarken, özellikle palamutta yaşanan hareketlilik dikkat çekiyor. Küçük tekneler tarafından avlanan palamutların ağustos ayının ortalarından itibaren tezgahlarda yerini almaya başladığı belirtildi. Balıkçı Ali Çakıroğlu, yeni sezonun balıkçılık camiasına hayırlı olmasını dileyerek Karadeniz'deki palamut bolluğunun umut verici olduğunu söyledi.

Çakıroğlu, "2026-2027 gırgırla balık avlanma sezonu balıkçı camiasına hayırlı olsun. Bu sene Karadeniz iyi gözüküyor. Küçük teknelerin getirdiği palamut balığından da belli. Ağustos ayının 15'inden itibaren palamut balığı tezgahlara gelmeye başladı. İlk etapta 250-300 gram civarlarındaydı. Gün geçtikçe ortalama 1 kilogram ağırlığına kadar ulaşacaktır. İlerleyen zamanlarda lezzeti de güzelleşecektir. Herkesi balık almaya davet ediyorum. Erken gelen palamut, palamut balığının bol olduğuna bir işarettir" dedi.

Yerli palamutun tanesi 150 TL, iki tanesi ise 250 TL seviyesinde satışa sunulurken, deniz levreği ve deniz çipuranın tanesi 350 TL'den tezgahlarda yer alıyor.

Balıkçılar, 1 Eylül'de gırgırla avlanma yasağının sona ermesiyle birlikte denizlerde hareketliliğin artmasını ve balık çeşitliliğinin tezgahlara daha fazla yansımasını bekliyor.

Kaynak: İHA

Ekonomi, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Palamut Sezonu Başlıyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Nepal’deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332’e çıktı Nepal'deki selde hayatını kaybedenlerin sayısı 332'e çıktı
Aigeai Antik Kenti’nde 10 Helenistik Dönem mezarı gün yüzüne çıkarıldı Aigeai Antik Kenti'nde 10 Helenistik Dönem mezarı gün yüzüne çıkarıldı
Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı Beşiktaş, Ernest Poku’yu kadrosuna kattı
Hürmüz’de geçici anlaşma: İran’dan ABD’ye şart Hürmüz'de geçici anlaşma: İran'dan ABD'ye şart
Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı Sulama göletine düşen 2 yaşındaki Halil kurtarılamadı
Türkiye’nin altın rezervine dev katkı 5 yılda 17 ton üretilecek Türkiye’nin altın rezervine dev katkı! 5 yılda 17 ton üretilecek

10:36
Salah’ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
Salah'ın hareketine spikerin verdiği tepki alay konusu oldu
10:27
Erhan Çelik’ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
Erhan Çelik'ten doktor eşinin ölümüyle ilgili çok konuşulacak iddia
09:58
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
Norveç Kralı V. Harald hayatını kaybetti
09:46
MEB duyurdu Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
MEB duyurdu! Çocuğu okula başlayacak memurlara özel izin
09:29
Tibet’te baraj patladı, sular Nepal’e doğru geliyor Halka “Yükseklere kaçın“ uyarısı
Tibet'te baraj patladı, sular Nepal'e doğru geliyor! Halka "Yükseklere kaçın" uyarısı
09:11
FETÖ’nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz’ın kızı İstanbul’da gözaltına alındı
FETÖ'nün darbe planlayıcılarından Kemal Batmaz'ın kızı İstanbul'da gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.08.2026 10:54:20. #7.13#
SON DAKİKA: Palamut Sezonu Başlıyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement