Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu \'Yürek Yakan Şarkılar\' Konseri

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Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu tarafından verilen 'Yürek Yakan Şarkılar' adlı konserde Belediye Başkanı Muhammet Sunar, Konservatuvar müjdesi verdi.

Palandöken Belediyesi Türk Musikisi Topluluğu Yürek Yakan Şarkılar ile sahne aldı. Necip Fazıl Kısakürek Kültür Merkezinde verilen konserde, vefat yıldönümü münasebetiyle, ağırlıklı olarak merhum sanatçı Müslüm Gürses'in şarkıları yorumlandı. Salonu hıncahınç dolduran müzikseverler, unutulmaz bir gece yaşadı.

Sunar'dan konservatuvar müjdesi

Palandöken'de sosyal ve kültür belediyecilik uygulamalarıyla örnek olan Palandöken Belediye Başkanı Muhammet Sunar, konseri dinlemeye gelen müzikseverleri selamladı. Palandöken Belediyesinin kültür ve sanat anlamında yürüttüğü faaliyetlere değinen Sunar, "İlçemizde kültürel ve sanatsal hayatın zenginleştirilmesi için önemli çalışmalar yürütüyoruz. Bu noktada çok sayıda etkinliğe imza attık. Çocuklarımız, gençlerimiz, yaşlılarımız için ayrı ayrı etkinlikler düzenledik. Çocuklarımızı belirli periyotlarda sahnelediğimiz Hacivat Karagöz oyunlarıyla buluşturuyoruz. Gençlerimizi kültür mirasımızın önemli bir parçası olan halk ozanlarıyla bir araya getiriyoruz. Anadolu'nun köklü müzik geleneğinin örneği Gazelhanlarımız genç ve yaşlı nüfusun ilgi odağı. Türk Musikisi Topluluğumuz ise, artık salonlara sığmayan kitlelere hitap ediyor. İlgi muazzam. Bugün buradan bir müjde vermek istiyorum. Yeni dönemimizde Türk müziği topluluğunu konservatuvara dönüştürerek, genç müzisyenlere daha kapsamlı eğitim imkanları sunmayı planlıyoruz. Tüm bu çalışmalarımızla Palandöken'i her alanda zenginleştirmeyi amaç ediniyoruz. Destek sizden, hizmet bizden" ifadelerini kullandı.

Konuşmasında merhum sanatçı Müslüm Gürses'e Allah'tan rahmet dileyen Sunar, sanatçının Türk müziğinin simge isimlerinden biri olduğunu söyledi.

Yaklaşık bin 500 dinleyicinin katıldığı konser, 22 eserin yorumlanmasıyla sona erdi. - ERZURUM