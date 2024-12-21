(ERZURUM) - Palandöken Dağı Sultan Sekisi bölgesinde Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu antrenman yaparken çığ düştü. Çığ düşme anı kameralara böyle yansıdı.
Erzurum Palandöken Dağı'nda yüksek irtifa kampı yapan Judo Milli Takımı'ndan 14 sporcu, Sultan Sekisi bölgesinde antrenman yaparken çığ düştü. Milli sporcu Emre Yazgan'ın hayatını kaybettiği, 5 sporcunun yaralandığı olayda çığın düşme anı kameralara yansıdı.
Son Dakika › Yerel › Palandöken'de Çığ Faciası: 1 Ölü, 5 Yaralı - Son Dakika
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