Palandöken'e takımlar yeniden davet edildi - Son Dakika
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Yerel

Palandöken'e takımlar yeniden davet edildi

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Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde idman yapan takımları ziyaret ederek, yerli ve yabancı takımlara önümüzdeki yıl da şehirlerinde ağırlama daveti yaptı.

31.07.2024 10:40
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Palandöken'in misafirlerine yeniden davet

ERZURUM - Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, Palandöken eteklerinde bulunan Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde idman yapan takımları ziyaret etti.

Yerli ve yabancı futbol takımlarının sporcu ve teknik ekipleriyle bir araya gelen Vali Çiftçi, futbolculara başarılar diledi. Takımların antrenmanlarını da izleyen Vali Çiftçi, Erzurum'da hava şartlarının kamp çalışmaları için çok uygun olduğunu söyledi. Vali Çiftçi "Şu anda Palandöken eteklerinde 11 tane yüksek İrtifa kamp merkezimiz var. Yurtiçinden ve yurtdışından gelen takımlar hazırlık maçları yaparak önümüzdeki sezona hazırlanıyorlar. Yerli ve yabancı takımlara hoş geldiniz demek için buradayım. Önümüzdeki yıl da bu takımları şehrimizde ağırlamak istiyoruz" diye konuştu.

Takımları tekrar şehirlerine beklediklerini ifade eden Çiftçi, "Antalyaspor buradan ayrıldı. Onlara yetişemedim. Kuveyt'ten, Suudi Arabistan'dan, İran'dan gelen takımlar var, onların hepsine hoş geldiniz dedik. Takımları ziyaret ederek teknik heyetlere başarılar diledik. Seneye tekrar şehrimize beklediğimizi ifade ettik" sözlerini kaydetti.

Kaynak: İHA

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