PalanExtreme 2026 heyecanı devam ediyor

İçişleri Bakanlığı himayelerinde; Erzurum Valiliği, Erzurum Büyükşehir Belediyesi, Atatürk Üniversitesi, Erzurum Teknik Üniversitesi ve Macera Offroad Doğa Sporları Kulübü iş birliğinde düzenlenen PalanExtreme 2026 Organizasyonu, planlanan etkinliklerle devam etti.

Erzurum Valisi Aydın Baruş'un katılımıyla gerçekleştirilen program kapsamında Hınıs Kanyonu'nda kaya tırmanışı etkinliği düzenlendi. Sporcuların zorlu parkurlarda mücadele ettiği etkinlik öncesinde konuşan Vali Baruş, PalanExtreme 2026 Organizasyonu'nun 21 Haziran tarihinde Çat ilçesinden başladığını hatırlatarak, bugün Hınıs ilçesinde, doğal güzellikleriyle dikkat çeken Hınıs Kanyonu'nda bulunmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Hınıs Kanyonu'nun içerisinden kar sularının aktığını ve doğal mağaralara ev sahipliği yaptığını belirten Vali Baruş, bölgenin gerçek bir doğa harikası olduğunu vurguladı. Bu güzellikleri hem Türkiye'nin hem de dünyanın dikkatine sunmanın organizasyonun temel amaçlarından biri olduğunu dile getiren Baruş, geçen yıl ilk kez düzenlenen etkinlikte Erzurum'un kuzey ilçelerinin tanıtıldığını, bu yıl ise Çat, Tekman, Hınıs, Karaçoban ve Karayazı ilçelerinin eşsiz doğal zenginliklerinin tanıtıldığını söyledi.

Erzurum'un doğaseverler ile tarih ve kültür meraklıları için keşfedilmeyi bekleyen sayısız güzelliğe sahip olduğunu ifade eden Vali Baruş, organizasyon sayesinde bu potansiyelin daha geniş kitlelere ulaştırılacağını belirtti. Etkinliğin önemli amaçlarından birinin de gençlerin doğa sporları ve macera sporlarına olan ilgisini artırmak olduğunu kaydeden Baruş, organizasyon kapsamında halatla su geçişi, zipline, kaya tırmanışı, koşu, bisiklet ve kano yarışları gibi birçok branşta müsabakalar düzenlendiğini söyledi. Yarışmalara üniversite öğrencilerinin yanı sıra yurt dışından gelen sporcuların da katıldığını ifade eden Vali Baruş, gençlerin doğayla iç içe vakit geçirmelerini, kamp yapmalarını ve şehir hayatının yoğun temposundan uzaklaşmalarının kendileri için önemli bir deneyim olduğunu dile getirdiklerini aktardı. Katılımcıların doğanın gerçek sesini dinleme, sessizliği hissetme ve yıldızlarla dolu gökyüzünü izleme fırsatı bulduklarını belirten Vali Baruş, bunun gençler açısından son derece kıymetli olduğunu vurguladı.

Günümüz insanının büyük ölçüde şehir hayatının tekdüzeliği içerisinde yaşadığını ifade eden Vali Baruş, doğa sporları ve ekstrem sporların gençlerin heyecan, adrenalin ve macera arayışlarına cevap verdiğini söyledi. Türkiye'de benzeri çok fazla bulunmayan bu organizasyonun daha fazla tanınmasıyla birlikte doğa ve macera sporlarına olan ilginin de artacağını belirten Vali Baruş, gençleri bu tür faaliyetlere katılmaya davet etti. Bu tür etkinliklerde can ve mal güvenliği tedbirlerinin büyük önem taşıdığına dikkat çeken Vali Baruş, gerekli tüm güvenlik önlemlerinin alındığını ve yarışmacıların faaliyetlerini güven içerisinde sürdürdüklerini ifade etti. PalanExtreme Organizasyonu'nun üç temel amacı bulunduğunu belirten Vali Baruş, bunlardan birinin de "Terörsüz Türkiye" süreciyle birlikte ülkenin keşfedilmeyi bekleyen doğal güzelliklerini ön plana çıkarmak olduğunu söyledi. Vatandaşların artık herhangi bir güvenlik endişesi taşımadan Erzurum'un her köşesini, Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun en ücra noktalarını ziyaret edebildiğini ifade eden Vali Baruş, iki yıldır düzenlenen organizasyon sayesinde bu mesajın güçlü bir şekilde verildiğini kaydetti.

Konuşmasının sonunda tüm doğaseverlere çağrıda bulunan Erzurum Valisi Aydın Baruş, Erzurum'un eşsiz doğal güzelliklerini keşfetmeye davet ederek, PalanExtreme 2026 Organizasyonu'nun bölgenin tanıtımına önemli katkılar sunduğunu sözlerine ekledi. rogram, sporcuların Hınıs Kanyonu'nun doğal parkurlarında gerçekleştirdiği kaya tırmanışı etkinlikleri ve diğer yarışmalarla devam etti. - ERZURUM