Pamucak Rekreasyon Alanı Projesi ile Selçuk Yeşil Bir Kimliğe Kavuşuyor - Son Dakika
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Pamucak Rekreasyon Alanı Projesi ile Selçuk Yeşil Bir Kimliğe Kavuşuyor

Pamucak Rekreasyon Alanı Projesi ile Selçuk Yeşil Bir Kimliğe Kavuşuyor

Selçuk Pamucak'ta uzun yıllar moloz dökme alanı olan bölge, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle yapılan çevre düzenlemesi ile rekreasyon alanına dönüştürülüyor. Yürüyüş yolları, ağaç dikimi ve solar aydınlatmalarla zenginleştirilen projeyle vatandaşlara sosyal bir alan sunulacak.

11.03.2025 12:09  Güncelleme: 12:13
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Selçuk Pamucak'ta uzun yıllar moloz dökme alanı olarak kullanılan bölgede, İzmir Büyükşehir Belediyesi iş birliğiyle sürdürülen çevre düzenleme çalışmaları etaplar halinde tüm hızıyla devam ediyor.

Proje alanında ilk olarak, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin iş makineleri ile birlikte temiz bahçe toprağı kullanılarak tesviye çalışması yapıldı. Büyük bir titizlikle, her detayı vatandaşların en verimli kullanabileceği şekilde düşünülerek hazırlanan Pamucak Rekreasyon Alanı projesinde, vatandaşların yürüyüşlerini yapabilecekleri 1 kilometre uzunluğundaki yürüyüş yolu tamamlandı. Vatandaşların, yürüyüş yolunu günün her saatinde istedikleri bir şekilde kullanabilmesi için yol boyunca solar panelli elektrik aydınlatmaları yerleştirildi. Solar paneller sayesinde, enerjisini gün içinde güneşten alacak olan aydınlatma sistemi ile çevre dostu bir çalışmaya da imza atıldı.

Etaplar halinde yapımı sürecek olan projede, Selçuk Belediyesi Park ve Bahçeler birimi tarafından Pamucak Rekreasyon Alanı'na yaklaşık 400 ağaç dikilerek geçtiğimiz aylarda çevre düzenlemelerinin ilk etabı tamamlandı. İlerleyen günlerde proje alanında ağaçlandırma ve çiçeklendirme çalışmalarına devam edilecek.

Pamucak Rekreasyon Alanı'nda otopark alanı olarak planlanan bölüm genişleterek vatandaşların park sorunu yaşamasının önüne geçilirken, İzmir Büyükşehir Belediyesi ekipleri tarafından otopark alanının genişletme çalışmaları için asfalt kırığı serim çalışması yapıldı.

"Amazımız daha yeşil bir Selçuk"

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay'a desteklerinden dolayı teşekkür ederek, mevcut alanı daha yeşil bir Selçuk için değerlendirdiklerini aktaran Selçuk Belediye Başkanı Filiz Ceritoğlu Sengel; "Bu alanı vatandaşların sosyalleşebileceği, aileleriyle, dostlarıyla zaman geçirebilecekleri, spor yapabilecekleri bir alana dönüştürmek istedik. Yaklaşık 400 ağaç diktik, dikmeye de devam edeceğiz. Ekeceğimiz rengarenk çiçeklerimiz de buraya ayrı bir hava katacak. Amacımız Efes Selçuk'un yeşil bir alan daha kazanmasıydı. Yürüyüş yolu boyunca kullandığımız aydınlatma direklerimizi, enerji kaynaklarımızı verimli kullanmak için solar panelli tercih ettik. Her detayını ince eleyip sık dokuyarak çalışıyoruz. Bu projede, aynı titizlikle bize destek olan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Cemil Tugay'a ve tüm emekçilerimize teşekkür ediyorum" dedi.

Pamucak Sahili'ne değer katacak olan Pamucak Rekreasyon Projesi'yle birlikte hem Selçuklu vatandaşlar hem de yerli ve yabancı misafirler sosyalleşebilecekleri güvenli bir alana kavuşacak. - İZMİR

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pamucak Rekreasyon Alanı Projesi ile Selçuk Yeşil Bir Kimliğe Kavuşuyor - Son Dakika

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