Pamuk Üretiminde Feromon Tuzakları Uygulaması - Son Dakika
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Pamuk Üretiminde Feromon Tuzakları Uygulaması

Pamuk Üretiminde Feromon Tuzakları Uygulaması
15.07.2026 14:23
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Aydın'da pamukta verim kaybını önlemek için feromon tuzakları kuruldu, zararlılar takip edilecek.

Aydın'ın Efeler ilçesinde pamuk üretiminde verim ve kalite kayıplarının önüne geçilmesi amacıyla Entegre ve Kontrollü Ürün Yönetimi (EKÜY) çalışmaları kapsamında pamuk ekili alanlara feromon tuzakları asıldı. Tuzaklarla zararlı popülasyonları sezon boyunca takip edilerek üreticilerin zamanında bilgilendirilmesi sağlanacak.

Efeler İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, pamuk üretim alanlarında ekonomik kayıplara neden olabilen zararlıların popülasyon gelişimini izlemek amacıyla feromon tuzakları kuruldu. EKÜY programı çerçevesinde gerçekleştirilen uygulama ile zararlı yoğunluğunun düzenli olarak takip edilmesi hedefleniyor.

Kurulan tuzaklar sayesinde pamukta önemli verim ve kalite kayıplarına yol açabilen Yeşilkurt (Helicoverpa armigera), Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera littoralis) ve Çizgili Pamuk Yaprak Kurdu (Spodoptera exigua) zararlılarının popülasyon gelişimi düzenli olarak izlenecek. Elde edilen veriler doğrultusunda üreticilere gerekli bilgilendirmeler yapılarak zararlılarla doğru zamanda ve uygun yöntemlerle mücadele edilmesi sağlanacak.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri, sezon boyunca teknik personel tarafından sürdürülecek izleme faaliyetleriyle gereksiz bitki koruma ürünü kullanımının önüne geçmeyi, çevre dostu mücadele yöntemlerini yaygınlaştırmayı ve üreticilerin daha bilinçli uygulamalarla verimli ve kaliteli pamuk üretimi gerçekleştirmesini amaçlıyor. - AYDIN

Kaynak: İHA

Ekonomi, Kalite, Efeler, Yaşam, Yerel, Aydın, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pamuk Üretiminde Feromon Tuzakları Uygulaması - Son Dakika

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