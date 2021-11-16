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Pamukkale Belediyesi gençlik festivalinde - Son Dakika

Pamukkale Belediyesi gençlik festivalinde

16.11.2021 17:09
Pamukkale Belediyesi gençlik festivalinde

Pamukkale Belediyesi ilçeyi tanıtmak için her fırsatı değerlendiriyor.

Pamukkale Belediyesi ilçeyi tanıtmak için her fırsatı değerlendiriyor. AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından Başkent Ankara'da düzenlenen "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali"nde Pamukkale Belediyesi stant açtı.

AK Parti Yerel Yönetimler Başkanlığı tarafından düzenlenen ve ülkenin dört bir yanından katılımın sağlandığı "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali"nde Pamukkale Belediyesi de yer alıyor. İlçenin tanıtımı için her fırsatı değerlendiren Pamukkale Belediyesi, Ankara Başkent Millet Bahçesi'nde "Tam Bana Göre Festival" sloganıyla açılan "Yerel Yönetimler Gençlik Festivali"nde stant açtı. Türkiye'nin her bölgesinden 40 merkez belediye ve 105 ilçe belediyesinin katıldığı ve on binlerce gencin bir araya geldiği festivalde Pamukkale'nin tanıtımı yapılıyor. İlçenin doğal ve tarihi güzellikleri ile Pamukkale Belediyesinin gençlere yönelik hayata geçirdiği projelerin yer aldığı filmlerin yayınlandığı stantta Pamukkale'ye özgü ürünler de tanıtılıyor. Coğrafi işareti alınan "Denizli Kekiği" ile birlikte lavanta, ayva ve nar katılımcıların beğenisine sunuluyor. Gençlere yönelik gerçekleşen 'Tam Bana Göre Festival'de Pamukkale Belediyesi de etkinlik düzenleyecek. Pamukkale Belediyesi'nde çeşitli birimlerde görev alan personellerin yer aldığı 'Siyah Beyaz Hayatlar' adlı tiyatro oyunu da festivalde sahnelenecek. Festival çerçevesinde düzenlenecek olan ayak tenisi, masa tenisi, 3x3 sokak basketbolu ve 5x5 futbol turnuvalarında da Pamukkale Belediye takımları mücadele edecek.

Festivale damga vuruyoruz

"Pamukkale Belediyesi olarak her yerdeyiz. Tabi ki her yerde olan Pamukkale Belediyesi Ankara'da olma fırsatını da kaçırmazdı" diyen Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, "Ankara'mızda düzenlenen gençlik festivaline biz de Pamukkale Belediyesi olarak katılıyoruz. ve festivale damgamızı vuruyoruz. Burada Türkiye'nin dört bir tarafından birçok genç kardeşimiz festival sayesinde hem eğlenecek, hem bilgi ve kültürlerini arttıracaklar, hem de yöresel ürünleri tadarak, güzellikler yaşayacaklar. Bulunduğumuz çadır içerisinde Türkiye çapında yaklaşık 150 belediyenin stantları kurulmuş durumda. Biz de Pamukkale'mizin o muhteşem güzelliklerini burada Türkiye'nin her tarafından gelen misafirlerimize gösterme gayesi içerisinde olacağız. İnşallah 21 Kasım 2021 Pazar gününe kadar sürecek olan bu festivale hem şehrimizdeki tüm gençlerimizi hem de ülkemizde tüm gençlerimizi bekliyoruz. Burada çok keyifli vakitler sizleri bekliyor. İnşallah ülkemize, ilçemize, ilimize gençlikle alakalı yapılmış olan bu festivalin hayırlar getirmesini temenni ediyorum" dedi. - DENİZLİ

Pamukkale Belediyesi gençlik festivalinde
Pamukkale Belediyesi gençlik festivalinde
Pamukkale Belediyesi gençlik festivalinde

Pamukkale, Festival, Hisarcık, Türkiye, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pamukkale Belediyesi gençlik festivalinde - Son Dakika


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