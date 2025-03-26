Pamukkale Üniversitesi\'nden Yaşlılara Anlamlı İyilik Projesi

Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından Büyüklere Saygı Haftası ve Diyanet İşleri Başkanlığının bu yılki Ramazan teması olan "İyilik" çerçevesinde anlamlı bir sosyal sorumluluk projesi hayata geçirildi. Proje kapsamında, gönüllü personel ve öğrenciler tarafından örülen el emeği battaniyeler huzurevinde kalan büyüklere hediye edildi.

Pamukkale Üniversitesi İletişim Fakültesi yöneticileri, idari çalışanları ve öğrencileri bir araya gelerek Babadağ Huzurevi'nde büyüklerin önce yürekleri sonra da ördükleri battaniyeler ile dizlerini ısıttı. İletişim Fakültesi öğrencileri tarafından "İyilik Ördükçe Sıcacık Olur Dünya" sloganıyla başlatılan proje kapsamında bir kısmı sponsor desteğinde olmak üzere, akademik-idari personeli ve gönüllü öğrencileriyle birlikte Babadağ Huzurevi'nde kalan yaşlılara 60 adet battaniye örüldü.

Örülen battaniyeler Babadağ Huzurevi'nde kalan yaşlılara iftar sofrasında bir araya gelindikten sonra, şarkılar söylenip özel videolar eşliğinde hediye edildi. Etkinliğe Denizli Valisi Ömer Faruk Coşkun, Babadağ Kaymakamı İlhan Kayaş, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Karadeniz, Babadağ Belediye Başkanı Murat Kumral katılım gösterdi. Gönüllü öğrencilere birçok nasihatte bulunan yaşlılar daha sonra öğrencilerin merak ettiği soruları yanıtladı.

İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ali Soylu'nun destek olduğu projenin organizasyonunu yöneten öğretim üyesi Doç. Dr. Seher Argun, gönüllü gençler ve idari personeller ile birlikte ramazan ayının manevi atmosferinde, kuşaklar arası bağları güçlendiren bu anlamlı etkinlikle iyiliğin ve saygının ne kadar değerli olduğunu bir kez daha hatırlattı.

Proje ile ilgili düşüncelerini aktaran Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Turan Karadeniz, üniversitenin şehirle bütünleşme anlamında birçok proje ürettiğini hatırlatırken bu projenin de yapılan çalışmaların güzel ve anlamlı bir örneği olduğunu belirtti. Yaşlı bireylerden herkesin öğrenecek çok şeyin olduğunu belirten Prof. Dr. Karadeniz, geçmişimizden çıkardığımız derslerin geleceğimize yön vermesinde yaşlıların bilgi ve birikiminden faydalanmanın önemine vurgu yaptı. Yaşlılarımızı sık sık ziyaret ederek sohbet etmenin önemine değindi.

Hem geçmişin kıymetli tecrübelerinin dinlendiği hem de dayanışma ve iyilik duygusunun pekiştirildiği bu özel buluşma, gönüllülük esasına dayalı bir dayanışmanın örneklerinden oldu. - DENİZLİ