Pandemi sebebi ile ara verilmişti, bu bayram yoğun katılımla gerçekleşti - Son Dakika
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Pandemi sebebi ile ara verilmişti, bu bayram yoğun katılımla gerçekleşti

02.05.2022 16:41
Pandemi sebebi ile ara verilmişti, bu bayram yoğun katılımla gerçekleşti

Serdivan Belediyesi'nin pandemi nedeniyle iki senedir ara verilen geleneksel bayramlaşma programı, bu yıl vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Serdivan Belediyesi'nin pandemi nedeniyle iki senedir ara verilen geleneksel bayramlaşma programı, bu yıl vatandaşların yoğun katılımıyla gerçekleşti.

Serdivan Belediyesi hizmet binasında düzenlenen programa AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Ali İhsan Yavuz, Serdivan Kaymakamı Ali Candan, Serdivan Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, AK Parti Sakarya İl Başkanı Yunus Tever, AK Parti Serdivan İlçe Başkanı Burak Erken, AK Parti Serdivan Kadın Kolları Başkanı Siber Bacı, AK Parti Serdivan Gençlik Kolları Başkanı Sinan Düman, muhtarlar, meclis üyeleri, dernek ve oda başkanları, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, belediye personeli ve çok sayıda vatandaş katıldı. Başkan Yusuf Alemdar ve protokol üyeleri misafirlerle tek tek bayramlaşarak sohbet etti.

Ramazan Bayramı'nın tüm İslam alemi için hayırlara vesile olması temennisinde bulunan Alemdar, pandemi nedeniyle iki senedir hasret kalınan bayramlaşmanın herkese; huzur ve mutluluk getireceğini belirterek kardeşlik, dayanışma ve paylaşma duygularını daha da pekiştireceğini ifade etti. - SAKARYA

Pandemi sebebi ile ara verilmişti, bu bayram yoğun katılımla gerçekleşti
Pandemi sebebi ile ara verilmişti, bu bayram yoğun katılımla gerçekleşti
Pandemi sebebi ile ara verilmişti, bu bayram yoğun katılımla gerçekleşti
Pandemi sebebi ile ara verilmişti, bu bayram yoğun katılımla gerçekleşti
Pandemi sebebi ile ara verilmişti, bu bayram yoğun katılımla gerçekleşti
Pandemi sebebi ile ara verilmişti, bu bayram yoğun katılımla gerçekleşti

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Yusuf Alemdar, Serdivan, AK Parti, Sakarya, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pandemi sebebi ile ara verilmişti, bu bayram yoğun katılımla gerçekleşti - Son Dakika


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