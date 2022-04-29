Pandemi sonrası GAÜN'de ilk bayramlaşma töreni - Son Dakika
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Pandemi sonrası GAÜN'de ilk bayramlaşma töreni

29.04.2022 15:51
Pandemi sonrası GAÜN'de ilk bayramlaşma töreni

Gaziantep Üniversitesi çalışanları, Ramazan Bayramı nedeniyle GAÜN Sporium'da düzenlenen törende bir araya gelerek bayramlaştı.

Gaziantep Üniversitesi çalışanları, Ramazan Bayramı nedeniyle GAÜN Sporium'da düzenlenen törende bir araya gelerek bayramlaştı. Bayramlaşma töreninde konuşan Rektör Prof. Dr. Arif Özaydın, "Ramazan-ı Şerif'in son günlerini yaşıyoruz. Bayramlar bizim için özel ve önemli günlerdir. Herkese sağlıklı ve mutlu bayramlar diliyorum" dedi.

Rektör Prof. Dr. Özaydın bayramların küslerin barıştığı, kırgınların bir araya getirildiği, akrabaların, anne-babaların ziyaret edildiği bu modern çağda bulunmaz bir nimet olduğunu söyledi. Prof. Dr. Özaydın, "COVİD nedeniyle geçmişte yaşanan birlikteliklerden bir süre uzaklaştık. COVİD sonrası dönemde bayramları, tokalaşmayı, sarılmayı paylaşmayı çok özledik. O açıdan bayramlar çok önemli. Herkesin bayramını tebrik ediyoruz. Akademik ve idari personelimizin, öğrencilerimizin sevdikleriyle birlikte daha sağlıklı, huzurlu bir bayram geçirmelerini diliyorum" diye konuştu. Bayramlaşma törenine Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, Genel Sekreter Dr. Muhammet Musa Budak, Genel Sekreter Yardımcıları Nuh Okumuş ve Mehmet Fatih Evyapan, çok sayıda akademisyen ile idari personel katıldı. - GAZİANTEP

Pandemi sonrası GAÜN'de ilk bayramlaşma töreni
Pandemi sonrası GAÜN'de ilk bayramlaşma töreni
Pandemi sonrası GAÜN'de ilk bayramlaşma töreni
Pandemi sonrası GAÜN'de ilk bayramlaşma töreni
Pandemi sonrası GAÜN'de ilk bayramlaşma töreni

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Gaziantep Üniversitesi, Ramazan Bayramı, Rektör, Yerel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Yerel Pandemi sonrası GAÜN'de ilk bayramlaşma töreni - Son Dakika


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