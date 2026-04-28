Parasını ödedikleri tapuları 23 yıldır alamıyorlar

28.04.2026 11:39  Güncelleme: 11:46
Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Halk Pazarı'nda 20 yılı aşkın süredir tezgah işleten bir grup esnaf, paralarını ödemelerine rağmen tapularını alamadıklarını iddia ederek çözüm çağrısında bulundu.

Sakarya'nın Karasu ilçesinde bulunan Halk Pazarı'nda 20 yılı aşkın süredir tezgah işleten bir grup esnaf, paralarını ödemelerine rağmen tapularını alamadıklarını iddia ederek çözüm çağrısında bulundu. Karasu-Kocaali Pazarcılar Derneği Başkanı Halit Yavuzyiğit, 17 esnafın yaklaşık 23 yıldır mülkiyet mağduriyeti yaşadığını belirtti.

Karasu Halk Pazarı'nın mevcut yerine taşınmasının ardından, tezgah alanları dönemin belediyesi tarafından esnafa satılmıştı. Ancak aradan geçen süreçte tapu üzerindeki icralar ve bürokratik engeller sebebiyle 17 esnaf tapusuna kavuşamadı. Tapular üzerindeki icranın kalktığını öğrenen ancak belediyeden gerekli belgeleri alamadıklarını iddia eden esnaf, belirsizliğin giderilmesini istiyor.

"23 yıldır bu mağduriyeti yaşıyoruz"

Konuyla ilgili açıklama yapan Karasu-Kocaali Pazarcılar Dernek Başkanı Halit Yavuzyiğit, mağduriyetin kronikleştiğini belirterek, "Karasu Halk Pazarı'nda tezgah sahibi 17 esnafımız tapularını alamıyor. Yaklaşık 23 yıldır bu mağduriyeti yaşıyorlar. Tapu verilen ilk yıl esnafın maddi durumu iyi değildi alamadılar. Sonra icra geldi, yine alamadılar. İcra kalktığında da duyamayanlar yine alamadı. İcranın tekrar kalktığını öğrendik. Fakat Karasu Belediyesinden şu an net bir açıklama alamıyoruz. Borcu olanların olduğunu söylediler. Belediyede kimin ne kadar borcu olduğu bellidir. Esnaf, borcumuzu söylesinler, ödeyelim, tapularımızı alalım diyorlar" dedi.

"Belediye gereken kağıdı vermiyor"

Pazarda 20 yıldır esnaflık yapan Cüneyt Kopsalı, muhatap bulamadıklarını ifade ederek, "Yaklaşık 20 yıldır Karasu Halk Pazarı'ndayız ama 20 yıldır tapumuzu üzerimize alamıyoruz. İcra vardı, kalktı. Tapu, belediyeden kağıt verilmesi gerektiğini söylüyor. Belediye gereken kağıdı vermiyor. Kiminle muhatap olacağımızı bilmiyoruz" diye konuştu.

23 yıldır aynı pazarda olduğunu belirten esnaf Yusuf Şentürk ise paralarını ödedikleri halde tapularını alamadıklarını ve mağdur edildiklerini dile getirdi. - SAKARYA

Kaynak: İHA

Sakarya, Karasu, Yerel, Son Dakika

