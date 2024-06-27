Park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika
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Yerel

Park halindeki araç alev alev yandı

Hakkari'nin Çukurca ilçesinde park halindeyken araç alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi. Foto safari festivali için ilçeye gelen Yaşar Aşkan'a ait araç, park halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araç kullanılamaz hale geldi.

27.06.2024 14:34
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Park halindeki araç alev alev yandı

HAKKARİ - Hakkari'nin Çukurca ilçesinde park halindeyken araç alev alev yanarak kullanılamaz hale geldi.

Alınan bilgiye göre olay, Çukurca Öğretmenevinin yanında meydana geldi. Foto safari festivali için ilçeye gelen Yaşar Aşkan'a ait 34 FH 0938 plakalı araç, park halindeyken bilinmeyen bir nedenden dolayı alev aldı. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesi sonucu yangın söndürülürken, araç ise kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Park halindeki araç alev alev yandı - Son Dakika

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