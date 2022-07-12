Park halindeki aracının hasar aldığını gören vatandaş, 10 TL ve bir de not bulunca şaştı kaldı: İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın - Son Dakika
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Park halindeki aracının hasar aldığını gören vatandaş, 10 TL ve bir de not bulunca şaştı kaldı: İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın

12.07.2022 14:40
Park halindeki aracının hasar aldığını gören vatandaş, 10 TL ve bir de not bulunca şaştı kaldı: İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın

Eskişehir'de aracı park halinde olan Gürkan Güler, aracı kullanmak için geldiğinde gördüğü manzara karşısında şaşkınlığını gizleyemedi. Aracının ciddi bir hasar aldığını gören Güler, aracın kapısına sıkıştırılmış, "İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın. Hasarınız için aynanıza para bıraktım" şeklindeki özür notunu ardından da 10 TL'yi buldu. Güler'in aracında ise en az 2 bin 300 TL'lik hasar meydana geldiği ortaya çıktı.

Eskişehir'de sabah saatlerinde evinden aracıyla işe gitmek için çıkan Gürkan Güler, kendisini şaşırtan bir manzarayla karşılaştı. Ticari aracının sol ayna ve alt tampon kısımlarının kırıldığını fark eden Güler, ardından aracın aynasına sıkıştırılmış 10 TL ve sileceğine bırakılan notu gördü. Toplamda 2 bin 300 lira zararının olduğunu söyleyen Gürkan Güler, ticari aracına bırakılan notta ise "İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın. Hasarınız için aynanıza para bıraktım" ifadelerinin yazılı olduğunu gördü.

"10 GÜNDÜR ARACI KULLANMIYORDUM"

Çarpan sürücünün nezaketi için teşekkür eden Gürkan Güler, "Yaklaşık 10 gündür ticari aracımı kullanmıyordum ve bu sabah aracımın ön tampon aracımın sol aynasının kırık olduğunu gördüm. Daha sonra kırık aynama 10 lirayı ve sileceğime ise sıkıştırılmış notu gördüm. Notu okuyunca insanlık ölmemiş dedim kendime. Aracımın sol aynasındaki hasar 1 bin 800, tampon tamiri ve boyası 500 lira olduğunu tahmin ediyorum" diyerek başından geçenleri anlattı.

Otomobilinde 2 bin 300TL'lik hasar olan vatandaş kapısında 10 TL ve bir de not bulunca öylece kalakaldı
Otomobilinde 2 bin 300TL'lik hasar olan vatandaş kapısında 10 TL ve bir de not bulunca öylece kalakaldı
Otomobilinde 2 bin 300TL'lik hasar olan vatandaş kapısında 10 TL ve bir de not bulunca öylece kalakaldı
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Kaynak: İHA

Eskişehir, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Park halindeki aracının hasar aldığını gören vatandaş, 10 TL ve bir de not bulunca şaştı kaldı: İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın - Son Dakika

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SON DAKİKA: Park halindeki aracının hasar aldığını gören vatandaş, 10 TL ve bir de not bulunca şaştı kaldı: İstemeden aracınıza çarptım, kusura bakmayın - Son Dakika
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