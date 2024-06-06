Park halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü - Son Dakika
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Yerel

Park halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü

Erzincan'da park halindeki bir otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüyerek aracın büyük kısmının yanmasına neden oldu. Vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına alırken, araç tamamen hurdaya döndü. Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

06.06.2024 09:26
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Park halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü

ERZİNCAN - Erzincan'da park halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü.

Olay, sabah saatlerinde Erzincan merkez Fatih Mahallesi 709. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken büyük kısmı yanan araç hurdaya döndü.

Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA

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