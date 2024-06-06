Park halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü
ERZİNCAN - Erzincan'da park halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü.
Olay, sabah saatlerinde Erzincan merkez Fatih Mahallesi 709. Sokak üzerinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, park halindeki otomobilde çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Yangını fark eden vatandaşların haber vermesi üzerine olay yerine itfaiye sevk edildi. İtfaiyenin müdahalesiyle yangın kontrol altına alınırken büyük kısmı yanan araç hurdaya döndü.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
Son Dakika › Yerel › Park halindeki otomobil yanarak hurdaya döndü - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?