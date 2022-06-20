Parkinson hastaları piknikte moral buldu - Son Dakika
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Parkinson hastaları piknikte moral buldu

20.06.2022 12:03
Parkinson hastaları piknikte moral buldu

Antalya'da Parkinson hastalarına yönelik 'Yaza Merhaba Pikniği' düzenlendi.

Antalya'da Parkinson hastalarına yönelik 'Yaza Merhaba Pikniği' düzenlendi.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Atatürk ASFİM'de düzenlenen egzersiz programına katılan Parkinson hastaları için renkli bir etkinlik gerçekleştirildi.

Şarkılar söyleyip egzersiz yaptılar

Hastalıkları ve pandemi nedeniyle uzun süredir sosyal etkinliklere katılamayan Parkinson hastaları, Antalya Büyükşehir Belediyesi'nin düzenlediği etkinliklerle yeniden hayat buluyor. Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Atatürk ASFİM'de egzersiz programına katılan hastalar, düzenlenen piknikte keyifli bir gün yaşadı. Duacı orman alanında düzenlenen piknikte ilk olarak Parkinson hastalarına Hasta Eğitmeni Yeliz Durak tarafından egzersiz hareketleri yaptırıldı. Daha sonra da temiz havada hep birlikte şarkılar söyleyerek oyunlar oynayarak moral depolayan Parkinson hastaları keyifli anlar yaşadı.

Moral depoladık

Piknik etkinliğine katılan Parkinson hastası Meryem Bayrak, "Çok güzel bir gün yaşadık. Büyükşehir Belediyesi çok güzel bir etkinlik düzenlemiş Allah razı olsun. Şarkılar söyledik güldük moral depoladık" dedi. ASFİM'de düzenlenen egzersiz programına katıldığını söyleyen Zehra Ezici, "Haftada 3 gün spora geliyorum. Orada yaptığımız hareketlerin bize çok faydası oluyor. Bizlere güç ve enerji veriyor. Hepimiz seve seve spora geliyoruz. Bugün de piknikte güzel bir gün geçiriyoruz. Çok teşekkür ediyoruz" diye konuştu. - ANTALYA

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Kaynak: İHA

Parkinson, Antalya, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Parkinson hastaları piknikte moral buldu - Son Dakika

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