Yerel

Parkta korku dolu anlar: Bunalıma giren şahıs kendisini kamelyaya astı

KAYSERİ - Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde bunalıma girdiği iddia edilen şahıs, parktaki kamelyaya kendini asarak yaşamına son verdi.

Edinilen bilgiye göre, Battalgazi Mahallesi Büyük Menderes Caddesi üzerinde bulunan Çeçenistan Parkı'nda meydana gelen olayda; bunalıma girdiği iddia edilen Garip A., kendini kamelyaya astı. Parka gelen vatandaşların durumu ihbar etmesi üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri kamelyanın etrafına güvenlik şeridi çekerken, sağlık ekipleri de şahsa müdahale etti. Yapılan ilk müdahalede şahsın hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis ekipleri de olay yerinde inceleme yaptı. Garip A.'nın cenazesi yapılan incelemenin ardından hastane morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.