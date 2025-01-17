Pasinler Kick Boks Şampiyonu - Son Dakika
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Pasinler Kick Boks Şampiyonu

Pasinler Kick Boks Şampiyonu

Pasinlerli kick boksçular, Erzurum İl Birinciliği'nde 32 madalya kazanarak büyük başarı elde etti.

17.01.2025 11:47
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2025 Okul Sporları Kicks Boks İl Birinciliğinde 20 altın, 7 gümüş 5 bronz madalya ile şampiyonluk kürsüsüne çıkan Pasinlerli Kick Boksçular büyük bir gurur yaşıyor. Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz, şampiyon kick boksçulara hediye takdim etti.

Gençlik ve Spor Bakanlığı 2025 Yılı Okul Sporları sezonunda Pasinler Kick Boksta Erzurum İl Birinciliğini kazandı.

Erzurum'da yapılan 2025 Okul Sporları Kicks Boks İl Birinciliğinde 20 altın, 7 gümüş 5 bronz madalya ile şampiyonluk kürsüsüne çıkan Pasinler şampiyon oldu. 32 madalya ile tatamiden inen Antrenör Sibel Piri yönetimindeki Pasinlerli Kick Boksçular, ilçe halkına da büyük bir sevinç yaşattı. Pasinler Gençlik ve Spor İlçe Müdürü Suat Yılmaz ile Gençlik Merkezi Müdürü Yunus Kumbasar, sporcuları ve antrenör Sibel Piri'yi tebrik ederek hediye takdim etti.

Yılmaz, "Pasinler Gençlik Spor Kulübü Başkanımız Yücel Aksakal nezdinde antnenörümüz Sibel Piri ile sporcularımızı tebrik ediyorum. Grup müsabakalarında ve Türkiye şampiyonalarında başarılar diliyorum" dedi.

Yılmaz, destek ve katkılarından dolayı Erzurum Gençlik ve Spor İl Müdürü Levent Çakmur ile Spor Hizmetleri Müdürü Erdoğan Dönmez'e de teşekkür etti. - ERZURUM

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pasinler Kick Boks Şampiyonu - Son Dakika

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