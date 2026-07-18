Nazilli\'nin Pati Köy Projesi\'nde yasal süreç tamamlandı

Nazilli Belediyesi'nin sokakta yaşayan canların yaşam şartları iyileştirmek amacıyla hazırladığı Pati Köy Projesinde önemli bir aşama geride kaldı. Yaklaşık bir yıl önce kamuoyuna tanıtılan projenin yasal süreci tamamlanırken, uygulama projeleri de hazır hale getirildi. 2026 yılı içerisinde inşaatına başlanacak olan Pati Köy'ün, 2027 yılının ikinci yarısında tamamlanarak hizmete açılması planlanıyor.

Demirciler Mahallesi'nde yaklaşık 20 bin metrekarelik alan üzerine inşa edilecek Pati Köy, yalnızca sokakta yaşayan canlar için geçici barınma sağlayan bir tesis olmayacak. Modern altyapısı ve kapsamlı donatı alanlarıyla tedavi, rehabilitasyon, bakım ve doğal yaşam ihtiyaçlarını aynı merkezde karşılayacak örnek bir yaşam alanı olarak hizmet verecek.

Projede ameliyathane, veteriner hekim birimi, eczane, mama üretim tesisi, ilk gelen müşahede alanı, karantina padokları, kedi ve köpek yaşam alanları, doğal yaşam alanları ile idari ve teknik hizmet birimleri yer alacak. Böylece sokakta yaşayan canların sağlık kontrolleri, tedavi süreçleri, rehabilitasyon çalışmaları, beslenmeleri ve yaşam alanlarının yönetimi tek merkezden yürütülebilecek. Modern standartlarda planlanan tesis, hayvan refahını artırırken sürdürülebilir bir bakım modeli de sunacak.

Yasal sürecin tamamlanmasının ardından uygulama aşamasına geçen projede, 2026 yılı içerisinde yapım çalışmalarına başlanması hedefleniyor. İnşaat sürecinin tamamlanmasıyla birlikte Pati Köy'ün 2027 yılının ikinci yarısında hizmete açılması planlanıyor. Tamamlandığında Nazilli, sokakta yaşayan canlar için bölgenin en kapsamlı ve en donanımlı yaşam merkezlerinden birine kavuşacak.

Pati Köy Projesi ile yalnızca bugünün değil geleceğin ihtiyaçlarını da karşılayacak kalıcı bir yatırım gerçekleştireceklerini kaydeden Başkan Tetik; "Doğal yaşam alanlarıyla desteklenen projemiz sayesinde can dostlarının güvenli, sağlıklı ve huzurlu şartlarda yaşamlarını sürdürebilmeleri hedefliyoruz. Aynı zamanda tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin de tek merkezden yapacağız. 2026 yılında başlayacak inşaat çalışmalarının ardından 2027 yılının ikinci yarısında Pati Köyümüzü açmış olacağız" dedi. - AYDIN