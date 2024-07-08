Patlıcan Üreticisi Fiyat Düşüşüne Tepki Gösterdi

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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Patlıcan yetiştiren üretici, geçen yıl 14 liraya sattığı patlıcanı bu yıl 10 liraya satmak zorunda kaldığını ifade ederek duruma tepki gösterdi. Önümüzdeki yıllarda ekim yapmayı düşünmediğini ifade eden üretici İbrahim Çoban "Kar edeceğim yerde ana paramdan zarar ettim. Çiftçinin hali böyle, ekim alanı daralır, çember daralır, daralınca fiyat çok yükselir, tüketici için kötü olur. Fiyatlar artarsa halkımız patlıcandan imam bayıldı yapıp yemeğini yiyemeyebilir" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde çiftçilik yapan İbrahim Çoban, geçen yıl tarlasına ektiği patlıcanın kilogramını toptan 14 liradan sattığını ancak bu yıl 10 liradan vermek zorunda kaldığını ve ana paradan zarar ettiğini söyledi.

"Fiyatlar artarsa halkımız imam bayıldı yapıp yiyemeyebilir"

İbrahim Çoban şöyle konuştu:

"Yıllardır patlıcan ekiyorum, pırasa ekiyorum. Geçen sene 14 liradan satmıştım patlıcanın kilosunu, bu sene sebze halinde 10 liradan satıyorum. Tarla kira, işçilerin, gübre masrafının parasını kurtarmıyor. Bundan sonrada bu patlıcan işini yapmayacağım. Burası beş dönüm ettiğim masrafı kurtarmıyor. Kurtarmadığı için ileriye dönük zamanda da ekmeyi düşünmüyorum. Eğer ki bunu toplatmasam geriye dönük zamandaki masraflarım çıkmayacak. Onun için mecburiyetten toplatıyorum. Kar etmedim, ana param bile çıkmadı. Buraya, fidenin tanesini 5 liradan aldım. Aşağı yukarı dönüme bin tane fide ektim. 20 bin lira fideye para verdim. Ekmesi, masrafım tahminen 50 bin lirayı buldu. Geçen sene 14 liradan sattık, 20- 25 lira arasında satılması lazım ki kendime birkaç kuruş kalması gerek. Çiftçinin hali böyle ekim alanı daralır, çember daralır, daralınca fiyat çok yükselir, tüketici için kötü olur. Mazot fiyatı, önceden 38 liraya alıyorduk şimdi 45- 46 lira, oradan da zararımız var. Kar edeceğim yerde ana paramdan zarar ettim. Mazotun, gübrenin, zehrin düşmesini istiyoruz. Fiyatlar artarsa halkımız patlıcandan imam bayıldı yapıp yemeğini yiyemeyebilir."