Patlıcan Üreticisi Ürünlerini Satamıyor - Son Dakika
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Yerel

Patlıcan Üreticisi Ürünlerini Satamıyor

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Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde patlıcan üreticisi İbrahim Çoban, ürünlerini satamadığı için tarlada kaldığını ve büyük bir hayal kırıklığı yaşadığını söyledi.

14.08.2024 10:44
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BURHAN DEMİRCİOĞLU

(OSMANİYE)- Ürünleri ellerinde kaldığı için bir çok bölgede çiftçiler eylem yaparken, patlıcan eken çiftçi de ürünlerini satamamaktan yakındı. Üretici İbrahim Çoban, "Üretiyoruz satamıyoruz. Büyük ümitlerle bu patlıcanı ekmiştim ama hevesim kursağımda kaldı" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde patlıcan üreticisi İbrahim Çoban ürünlerini satamadığını bu yüzden ürünlerinin tarlada kaldığını söyledi.

İbrahim Çoban şunları söyledi:

"Çiftçilikle uğraşıyorum. Bu sene 7 dönüm patlıcan ektim. Patlıcan ilk günlerde 12- 13 liraydı daha sonra 10 liraya düştü. Yaptığım masrafa değmiyor. Patlıcan dalında kaldı. Ucuz olduğu için bir de üretim fazla olduğu için satılmıyor. Osmaniye haline gittiğimde her halci de patlıcan var neredeyse. Talep az, devletin bundan haberdar olup patlıcanı satacak yer aramasını istiyorum. Patlıcan yenmez oldu. Bir daha da patlıcan ekmeyi düşünmüyorum bu gidişle. Üretiyoruz satamıyoruz. Büyük bir ümitlerle bu patlıcanı ekmiştim ama hevesim kursağımda kaldı."

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Yerel Patlıcan Üreticisi Ürünlerini Satamıyor - Son Dakika

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