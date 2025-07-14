Patnos 15 Temmuz\'u unutmuyor: Başkan Taşkın\'dan anma çağrısı

Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla bir açıklama yaparak tüm vatandaşları düzenlenecek anma programına davet etti.

Başkan Taşkın açıklamasında, "15 Temmuz, milletimizin iradesine sahip çıkarak yazdığı destansı bir direniştir. Aziz şehitlerimizi rahmetle, gazilerimizi minnetle anıyoruz. O gece kazandığımız birlik ruhunu yaşatmak hepimizin sorumluluğudur" ifadelerini kullandı.

Tüm Patnos halkını bu anlamlı günde bir araya gelmeye çağıran Başkan Taşkın, "O gece nasıl omuz omuza verdiysek, bugün de aynı kararlılıkla birlik olacağız" diyerek açıklamasını tamamladı. - AĞRI