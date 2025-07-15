Patnos\'ta 15 Temmuz Şehitleri dualarla anıldı

Ağrı'nın Patnos ilçesinde, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nün yıldönümü dolayısıyla Recep Tayyip Erdoğan Camii'nde anlamlı bir anma programı düzenlendi. Programa ilçe protokolü geniş katılım sağladı.

Etkinliğe Patnos Kaymakamı Burak Dertlioğlu, Patnos Belediye Başkanı Abdulhalık Taşkın, Dedeli Belediye Başkanı Veysi Durak, İlçe Emniyet Müdürü Hakan Sarak, İlçe Müftüsü Abdulvahit Kamali, İlçe Jandarma Komutanı Mustafa Kemal Çelik, İlçe Komando Tugay Komutanı Erden Eren, AK Parti Patnos İlçe Başkanı Çetin Taşdemir ve İlçe Kaymakamlık Yazı İşleri Müdürü Yılmaz Tan katıldı.

Program, İlçe Müftüsü Abdulvahit Kamali öncülüğünde Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. 15 Temmuz 2016'da gerçekleşen hain darbe girişiminde hayatını kaybeden şehitler için dualar edildi. Katılımcılar, 15 Temmuz'un milletin demokrasiye olan bağlılığının ve vatan sevgisinin simgesi olduğunu vurguladı.

Anma etkinlikleri kapsamında, Patnos şehir merkezindeki merkez mezarlığında da şehit kabirleri ziyaret edilerek Fatiha okundu. - AĞRI