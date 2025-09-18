Patnos\'ta Küçükbaş Hayvan Bakımı

Patnos'ta besiciler, kış öncesi küçükbaş hayvanlarının bakımını titizlikle yaparak hem sağlıklı beslenmelerini hem de verimliliğin artmasını hedefliyor.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde besiciler, kış mevsimine hazırlık kapsamında hayvanlarının bakımını titizlikle sürdürüyor. Ahırlardan çıkardıkları küçükbaş hayvanları açık alanlarda besleyen besiciler, hayvanların günlük ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra sağlıklı beslenmelerine de özen gösteriyor.

Telefonla kaydedilen görüntülerde, koyunların yemlenme anları ve iştahla beslenmeleri dikkat çekerken, besiciler düzenli bakım ve yemlemenin verimlilik açısından büyük önem taşıdığını belirtiyor. - AĞRI