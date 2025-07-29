Patnos\'ta Sıcak Asfalt Çalışmaları Devam Ediyor

Patnos Belediyesi tarafından Malazgirt Caddesi'nde başlatılan sıcak asfalt çalışmaları devam ediyor.

Yol kalitesini artırmaya yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe genelinde ana arterler ve bağlantı yolları yenileniyor. Belediyeden yapılan açıklamada, asfaltlama faaliyetlerinin mevcut altyapıyı iyileştirmek ve trafik akışını daha güvenli hale getirmek amacıyla planlandığı belirtildi.

Çevre dostu yöntemlerle sürdürülen çalışmaların, tamamlandığında şehir içi ulaşımı rahatlatması hedefleniyor. Bölge halkı, yolların yenilenmesinin günlük yaşamlarına olumlu yansıyacağını ifade etti. - AĞRI