Patnos'ta Terörsüz Türkiye Çağrısı

18.08.2025 11:05
Patnos'ta STK'lar ve vatandaşlar, teröre karşı birlik mesajları vererek 'Terörsüz Türkiye' dedi.

Ağrı'nın Patnos ilçesinde sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar, "Terörsüz Türkiye" hedefi doğrultusunda yürütülen çalışmalara tam destek verdi. İlçede düzenlenen basın açıklamaları ve etkinliklerle teröre karşı birlik ve beraberlik mesajları verildi.

Patnos'taki çeşitli STK temsilcileri, "Artık çocuklarımızın geleceği için barışın, kardeşliğin ve huzurun hakim olduğu bir Türkiye istiyoruz" diyerek devletin terörle mücadelesine olan inançlarını dile getirdi.

Patnos Şoförler ve Otomobilciler odası Başkanı Mehmet Ali Çarboğa, "40 yıllık acı dolu bir sayfanın kapanmasını sağlayacak bu kararın alınmasında emeği geçen herkese içten teşekkür ediyorum. Ülkemizin bölünmez bütünlüğü, milletimizin huzur ve güvenliği için devletimizin yanında, terörün karşısındayız. Terör örgütleri, yalnızca güvenlik güçlerimizi değil, çocuklarımızın huzurunu ve ortak yaşam umudumuzu hedef almaktadır. Bu topraklarda barışın, kardeşliğin ve huzurun egemen olması Türkü, Kürdü, Lazı, Çerkezi, Arabı Türkiye Cumhuriyetinde yaşayan tüm vatandaşlarımızla birlikte omuz omuza mücadele etmeliyiz. Türkiye'nin terörle değil eğitimle, üretimle, bilimle ve kardeşlik ile anılması gerekmektedir. Terörsüz bir Türkiye, ancak birlikte mümkün. Ayrışmadan, bölünmeden, kardeşlik hukukunu güçlendirerek geleceğe yürümeliyiz. Bu mücadelede devletimizin ve tüm kurumlarının yanındayız. Teröre karşı topyekün mücadele, hepimizin görevidir. Tek bir devlet yok bizim için tek vatan var oda Türkiye Cumhuriyetidir " dedi.

Vatandaşlar da sosyal medya ve çeşitli platformlar üzerinden kampanyalara destek vererek, "Tek yürek, tek ses, teröre hayır" mesajı verdi. İlçede bayraklarla donatılan meydanlarda gençler, kadınlar ve esnaf da sürece olan desteklerini gösterdi.

Patnos halkı, terörün her türlüsünü lanetleyerek Türkiye'nin aydınlık geleceğine olan inançlarını bir kez daha ortaya koydu. - AĞRI

Kaynak: İHA

