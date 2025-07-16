Paul Teutul Sr. Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika
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Paul Teutul Sr. Türkiye'ye Geliyor

Paul Teutul Sr. Türkiye\'ye Geliyor
16.07.2025 13:33
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Custom motosiklet efsanesi Paul Teutul Sr., İstanbul'da Tarhan Telli ile buluşacak.

Amerikan custom motosiklet kültürünün en ikonik isimlerinden biri, Discovery Channel tarihinin en çok izlenen motosiklet şovu "American Chopper"ın yıldızı Paul Teutul Sr., Türkiye'nin özel motosiklet üreticisi Tarhan Telli ile buluşmak için İstanbul'a geliyor. Paul Teutul Sr. ve Tarhan Telli, düzenlenecek etkinlikte özel motosikletlerini sergileyecek.

Custom motosiklet kültürünün ikonik isimlerinden Paul Teutul Sr., Türk motosikletçiler ile bir araya geliyor. Efsane isim, Türkiye'nin önde gelen kişiye özel motosiklet üreticisi TT Custom'ın kurucusu Tarhan Telli ile İstanbul'da buluşacak. Bu buluşma, sadece bir ziyaret değil; aynı zamanda iki farklı kıtanın custom ruhunu bir araya getiren bir motosiklet şöleni olması bekleniyor. Paul Teutul Sr. Discovery Channel'da yayınlanan ve dünya çapında büyük bir hayran kitlesine ulaşan "American Chopper" programıyla tanındı. Program, 160'tan fazla ülkede yayınlandı ve Discovery Channel tarihinin en çok izlenen motor ve otomotiv temalı yapımı oldu. Teutul, ilk defa Türkiye'ye geliyor.

Custom motosiklet kültürünün yaşayan efsanesi Paul Teutul Sr., Türkiye'ye geliyor

Amerikan kültüründe custom chopper akımının öncüsü olan Teutul, ilk defa Türkiye'ye geliyor. Teutul, ziyaretinin amacını Türk motosiklet kültürüne olan ilgisini yerinde görmek ve bu kültürün en büyük temsilcilerinden biri olan Tarhan Telli ile buluşmak olduğunu açıkladı.

"Bizim için unutulmaz bir etkinlik olacak"

Etkinlik hakkında bilgi veren TT Custom Kurucusu Tarhan Telli, "Paul ilk defa Türkiye'ye bir ziyaret gerçekleştirecek. Genelde bu tarz etkinlikler Amerika'da oluyordu fakat Türkiye'de gelişen motorsiklet sektörü ve bizim başardığımız custom motorları merak eden Paul benimle bir challenge için Türkiye'ye geliyor. Hem Türk motor kültürünü tanımak hem de motor severlere güzel bir an yaşatmak için bir arada olacağız. Motoru olan veya olmayan herkesi bu etkinliğe bekliyorum. Etkinlik tarihi henüz netlik kazanmamakla birlikte 30 Ağustos Zafer Bayramında bu etkinliği gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Ayrıca 12 bölümlük bir program yapmayı planladığımız Paul ile 6 bölümü Türkiye'de 6 bölümü ise Amerika'da çekilecek bir program düşünüyoruz. Deneme çekimlerinin yapılacağı programda Türk ve Amerikan custom motor üreticileri olarak challenge yapacağız" dedi. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Paul Teutul Sr. Türkiye'ye Geliyor - Son Dakika

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