 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Pazarcılar, Vatandaşların Alım Gücünün Düştüğünü İfade Ediyor - Son Dakika
Üye Girişi

Pazarcılar, Vatandaşların Alım Gücünün Düştüğünü İfade Ediyor

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında pazarcı esnafı, vatandaşların alım gücünün düştüğünü ve müşterilerin bile maydanozu ikiye bölmek istediğini belirtiyor. Pazarcılar, emeklilerin de pahalı olduğunu düşündüğünü ve alım güçlerinin yetersiz olduğunu ifade ediyor.

17.01.2024 - 11:15,  Güncelleme: 11:17
Abone Ol

BURHAN DEMİRCİOĞLU

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında pazarcı esnafı vatandaşların alım gücünün iyice düştüğünü ifade etti. Maydanozu bile ikiye bölmesini isteyen müşterilerin olduğunu belirten pazarcı Semih Kocaman, "Vatandaşın birisi sabah gelmiş '2 buçuk liraya olur mu, 2 liraya olur mu maydanoz' diyorlar. Pazarlık yapıyorlar, maydanozda dahi pazarlık yapılıyor, artık milletimizin alım gücü yok. Milletimizin durumu kötü. Maydanozu ikiye mi bölelim yani, 'maydanozu ikiye böl' diyor bana" dedi.

Osmaniye'nin Kadirli ilçesi semt pazarında pazarcı esnafı vatandaşlarının alım gücünün iyice düştüğünü, kimi müşterilerin 250 gram ıspanak, kimi müşterilerin ise maydanozun yarısını almak istediğini ifade etti.

"MÜŞTERİ 250 GRAM ISPANAK İSTİYOR"

Pazarcı Semih Kocaman şunları söyledi:

"Kadirli'nin semt pazarında mandalina satıyorum. Mandalinaya 5 lira diyorum ama milletimiz pahalı sanıyor. Diyor ki, '5 liraya mandalina mı olur', 'mandalina pahalı' diyor. Portakal her yerde 10 lira, 7 lira, 7,5 lira olurken bizde portakal 5 lira ama milletimiz herkes pahalı sınıyor. Alım gücü yok milletimizin. Ispanağı pazarda 10 liraya satıyoruz. Ispanağı vatandaşımız birisi sabahleyin gelmiş, '250 gram ıspanak verir misin' diyor. Topu bozduruyorlar. Yani ıspanağı bile 10 liraya pahalı sınıyorlar. 5 liraya aldığımız mandalinayı tekrardan 5 liraya veriyoruz. Sabahleyin vatandaşın birisi gelmiş 'şu maydanozu 2 liralık yapar mısın, 2 lira param var' diyor. Maydanozun topunu bile bozmaktayım. Şu anda maydanozu gerçekten, maydanozu 5 liraya aldım ama ne yapalım alım gücü yok milletimizin. O yüzden maydanozu tekrardan 5 liraya aldığım fiyata veriyorum. Vatandaşın birisi de sabah gelmiş '2 buçuk liraya olur mu', '2 liraya olur mu maydanoz' diyorlar. Pazarlık yapıyorlar, maydanozda dahi pazarlık yapılıyor artık milletimizin alım gücü yok. Milletimizin durumu kötü. Maydanozu ikiye mi bölelim yani, 'maydanozu ikiye böl' diyor bana."

"EMEKLİ YETİREMİYOR"

Başka bir pazarcı esnafı Sultan Ülger ise "Ben pazarda satıcıyım, yeşillik satıyorum. Emekliler çok pahalı sınıyorlar, 5 lira diyorum alamıyorlar. Portakala 7 buçuk lira diyorum 'pahalı' diyorlar, '5 liraya ver' diyorlar. O da kurtarmıyor ne yapayım? Ben de şimdi yaşlılık maaşı alıyorum o da yetmiyor zaten. Yaşlılık maaşı başka bir şey yok o da burada yeşillik satıyorum işte. Emekli yetiremiyor. Bizim de var emeklimiz İstanbul'da 'yetiremiyorum' diyor. Ne yapacaksın" şeklinde konuştu.

Pazarcılar, Vatandaşların Alım Gücünün Düştüğünü İfade Ediyor
Kaynak: ANKA
YORUMLAR

Osmaniye, Yerel, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Pazarcılar, Vatandaşların Alım Gücünün Düştüğünü İfade Ediyor - Son Dakika


12:06
Bakan açıkladı: Bağ-Kur emekli prim günü 7200 güne düşürülecek Bakan açıkladı: Bağ-Kur emekli prim günü 7200 güne düşürülecek
12:02
Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı, en sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor. Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı, en sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor.
11:41
Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34
CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28
Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19
Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11
Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04
Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor

Son Dakika
12:06 Bakan açıkladı: Bağ-Kur emekli prim günü 7200 güne düşürülecek
12:02 Sağlık Bakanı Koca: İstanbul'da yoğun bakım doluluk oranı yüzde 83'e ulaştı, en sık grip, RSV ve COVID vakaları görülüyor.
11:41 Şarkıcı Şimal'in beyninde tümör tespit edildi, ameliyata alındı
11:34 CHP'den istifa eden Efeler Belediye Başkanı Mehmet Fatih Atay, İYİ Parti'ye katıldı
11:28 Çinli bilim insanları laboratuvarda daha ölümcül bir corona virüsü üretti
11:19 Mauro Icardi, Trabzonspor maçında forma giyecek
11:11 Akşener'den seçim için AK Parti ile el sıkıştıkları iddiasına tepki: İnanıyorum Eskişehir dümenci bir insanı seçmeyecektir
11:04 MİT'in internet sitesindeki "Vatan için her an her yerde" yazısı değişti
11:04 Güne düşüşle başlayan altının gram fiyatı 1.961 seviyelerinde işlem görüyor
11:00 Fatih Terim'in yeni prensi Bakasetas! İmza için gün sayıyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2024 12:19:43. #1.13#
SON DAKİKA: Pazarcılar, Vatandaşların Alım Gücünün Düştüğünü İfade Ediyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement