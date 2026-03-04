Başkan Tekin Ramazan ayında yaşlıları unutmadı

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ramazan ayı kapsamında yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçede saha çalışmalarını sürdüren Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Yenimahalle'de ikamet eden Necmiye Onur ve Şaziye Benli'nin evine konuk oldu. Ramazan ayıyla birlikte mahalle mahalle vatandaşlarla temas kuran Tekin, özellikle yaşlılara verdiği önemle dikkat çekiyor.

İftar programlarının ardından da temaslarını sürdüren Tekin, büyüklerin hayır duasını almanın kendileri için en kıymetli kazanç olduğunu ifade etti. Yenimahalle'de gerçekleşen buluşmada Necmiye Onur ve Şaziye Benli ile yakından ilgilenen Tekin, uzun süre sohbet ederek talep ve temennileri dinledi. Samimi görüntülerin yaşandığı buluşmada Ramazan'ın dayanışma ve paylaşma ruhu ön plana çıktı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Ramazan ayı birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği zamanlardır. Büyüklerimizin duasını almak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek bizim için çok değerlidir. İlçemizde gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK