Başkan Tekin Ramazan ayında yaşlıları unutmadı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Başkan Tekin Ramazan ayında yaşlıları unutmadı

Başkan Tekin Ramazan ayında yaşlıları unutmadı
04.03.2026 23:51  Güncelleme: 23:52
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ramazan ayı kapsamında yaşlı vatandaşlarla bir araya gelerek, onların talep ve temennilerini dinledi. Başkan Tekin, yaşlıların dualarının değerli olduğunu vurguladı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Ramazan ayı kapsamında yaşlı vatandaşlarla bir araya geldi.

İlçede saha çalışmalarını sürdüren Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Yenimahalle'de ikamet eden Necmiye Onur ve Şaziye Benli'nin evine konuk oldu. Ramazan ayıyla birlikte mahalle mahalle vatandaşlarla temas kuran Tekin, özellikle yaşlılara verdiği önemle dikkat çekiyor.

İftar programlarının ardından da temaslarını sürdüren Tekin, büyüklerin hayır duasını almanın kendileri için en kıymetli kazanç olduğunu ifade etti. Yenimahalle'de gerçekleşen buluşmada Necmiye Onur ve Şaziye Benli ile yakından ilgilenen Tekin, uzun süre sohbet ederek talep ve temennileri dinledi. Samimi görüntülerin yaşandığı buluşmada Ramazan'ın dayanışma ve paylaşma ruhu ön plana çıktı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, "Ramazan ayı birlik ve beraberliğin en güçlü şekilde hissedildiği zamanlardır. Büyüklerimizin duasını almak, onların yanında olduğumuzu hissettirmek bizim için çok değerlidir. İlçemizde gönül köprüleri kurmaya devam edeceğiz" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

Yerel Haberler, Zekiye Tekin, Yerel, Son Dakika

Son Dakika Yerel Başkan Tekin Ramazan ayında yaşlıları unutmadı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı Sinan Ateş cinayeti davasından dosyası ayrılan sanıklar hakim karşısına çıktı
Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek Ankara-Çorum arası yolculuk süresi 1 saat 20 dakikaya inecek
Harry Maguire’a hapis cezası Harry Maguire'a hapis cezası
Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor Savaşın yeni matematiği: İran ucuza vuruyor, ABD pahalı savunuyor
İsviçre Türk Toplumu Zürih’te iftar sofrasında buluştu İsviçre Türk Toplumu Zürih'te iftar sofrasında buluştu
İlginç sürpriz Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun İlginç sürpriz! Daha önce gördüğünüz doğum günü kutlamalarını unutun

00:09
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
Akaryakıt fiyatlarında, eşel mobil sistemine geçildi
23:50
Yunanistan’a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası’na ulaştı
Yunanistan'a ait Patriot uçaksavar füze bataryası Kerpe Adası'na ulaştı
23:29
İsrail ordusundan İran’a yeni hava saldırısı Tahran’da patlamalar yaşanıyor
İsrail ordusundan İran'a yeni hava saldırısı! Tahran'da patlamalar yaşanıyor
22:24
Beyaz Saray’dan “Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak“ iddiasına yalanlama
Beyaz Saray'dan "Trump İran için Kürt grupları silahlandıracak" iddiasına yalanlama
22:24
Tahran’da binlerce kişi sokaklara indi
Tahran'da binlerce kişi sokaklara indi
21:17
Erbil ve Bağdat’ta patlama sesleri duyuluyor ABD’den vatandaşlarına ’’Ülkeyi terk edin’’ uyarısı geldi
Erbil ve Bağdat'ta patlama sesleri duyuluyor! ABD'den vatandaşlarına ''Ülkeyi terk edin'' uyarısı geldi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.03.2026 00:54:01. #7.13#
SON DAKİKA: Başkan Tekin Ramazan ayında yaşlıları unutmadı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.