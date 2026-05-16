Başkan Zekiye Tekin\'den İstanbul\'da önemli temas

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin İstanbul'da önemli temaslarda bulundu.

Pazaryeri ilçesi ile İstanbul'un Beykoz ilçesi arasında belediyecilik alanında iş birliği ve temaslar kapsamında önemli görüşmeler gerçekleştirildi. Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'in İstanbul'da gerçekleştirdiği temaslar çerçevesinde Beykoz Belediye Başkanvekili Özlem Vural Gürzel ile bir araya geldi. Görüşmede iki belediye arasında ortak hizmet anlayışı, şehircilik vizyonu ve sosyal belediyecilik çalışmaları ele alındı. Gerçekleşen buluşmada belediyecilik alanında yürütülen projeler hakkında karşılıklı bilgi paylaşımı yapılırken, ilerleyen süreçte hayata geçirilebilecek ortak çalışmalar üzerine değerlendirmelerde bulunuldu.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, görüşmeye ilişkin yaptığı değerlendirmede, "Belediyeler arası dayanışma ve iş birliği, vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunma noktasında büyük önem taşıyor. Beykoz'da gerçekleştirdiğimiz bu temasların çok verimli geçtiğine inanıyorum" dedi. - BİLECİK