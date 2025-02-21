Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'den Ankara'da Önemli Temaslar - Son Dakika
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Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'den Ankara'da Önemli Temaslar

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin\'den Ankara\'da Önemli Temaslar

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret ederek ilçeye yönelik yeni yatırımlar için projeler sundu. Başkan Tekin, Bilecik'in gelişimi için destek aldıklarını açıkladı.

21.02.2025 11:25  Güncelleme: 11:29
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Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçeye yönelik yeni yatırımlar için Ankara'da önemli temaslarda bulundu. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'u ziyaret eden Başkan Tekin, ilçenin gelişimi için hazırlanan projeleri bakanlığa sundu.

Bilecik Milletvekili Halil Eldemir, AK Parti Bilecik İl Başkanı Serkan Yıldırım, İnhisar Belediye Başkanı Nihal Arslan ve Dodurga Belediye Başkanı Selim Tuna'nın da yer aldığı ziyarette, Bilecik'in ilçe belediye başkanları, kentleri adına önemli taleplerde bulundu.Ziyaret sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Tekin, ilçeye müjdeli haberlerle döndüklerini belirterek şunları söyledi:

"Pazaryeri'nin kalkınması ve daha modern bir ilçe haline gelmesi için projelerimizi Bakanımız Murat Kurum'a sunduk. Bakanımız her bir proje ile tek tek ilgilendi, desteğini esirgemedi. Kendisine ilçemize verdiği değer ve katkılarından dolayı şükranlarımızı sunuyoruz. Ayrıca, her zaman yanımızda olan Milletvekilimiz Halil Eldemir ve İl Başkanımız Serkan Yıldırım'a da teşekkür ediyoruz. Durmak yok, ilçemiz için çalışmaya devam" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin'den Ankara'da Önemli Temaslar - Son Dakika

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