Başkan Tekin, İklim Zirvesi’nde Bilecik’i temsil etti - Son Dakika
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Başkan Tekin, İklim Zirvesi’nde Bilecik’i temsil etti

Başkan Tekin, İklim Zirvesi’nde Bilecik’i temsil etti
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Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bursa'nın İnegöl ilçesinde düzenlenen COP İnegöl İklim Değişikliği Yerel Taraflar Konferansı'na katıldı. İklim krizi, sürdürülebilir şehircilik ve yeşil dönüşümün ele alındığı zirvede Tekin, yerel yönetimlerin iklim değişikliğiyle mücadeledeki rolüne vurgu yaptı.

Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, Bursa'da düzenlenen İklim Zirvesi'nde Bilecik'i temsil etti.

İklim değişikliğiyle mücadelede yerel yönetimlerin üstleneceği rolün ele alındığı önemli organizasyonlardan biri olan "COP İnegöl - İklim Değişikliği Yerel Taraflar Konferansı", Bursa'nın İnegöl ilçesinde geniş katılımla gerçekleştirildi. Türkiye'nin farklı şehirlerinden belediye başkanları, akademisyenler ve çevre politikaları alanında çalışan uzmanların bir araya geldiği konferansta Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin de yer aldı. İnegöl Belediyesinin ev sahipliğinde, Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği, ICLEI ve Town Hall COP iş birliğiyle düzenlenen konferansta; iklim krizi, sürdürülebilir şehircilik, yeşil dönüşüm, çevresel dirençlilik ve geleceğin kentlerine yönelik yol haritaları masaya yatırıldı.

Türkiye Sağlıklı Kentler Birliği Başkanı ve İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay'ın da katıldığı konferansta, iklim değişikliğinin yalnızca çevresel değil, ekonomik ve sosyal boyutlarıyla da ele alınması gerektiği vurgulanırken, yerel yönetimlerin bu süreçte üstleneceği sorumluluklar değerlendirildi.

"İklim değişikliği artık geleceğin değil, bugünün en önemli küresel sorunlarından biridir"

Konferansa katılan Pazaryeri Belediye Başkanı Zekiye Tekin, çevreye duyarlı belediyecilik anlayışının önemine dikkat çekerek, sürdürülebilir kentler oluşturmanın ortak sorumluluk olduğunu ifade etti. Başkan Tekin, "İklim değişikliği artık geleceğin değil, bugünün en önemli küresel sorunlarından biridir. Yerel yönetimler olarak ortak akıl, güçlü iş birliği ve sürdürülebilir projelerle daha sağlıklı, dirençli ve yaşanabilir şehirler oluşturmak için çalışmalarımızı kararlılıkla sürdüreceğiz" dedi.

Pazaryeri Belediyesi'nin de çevre odaklı projeler ve sürdürülebilir kalkınma hedefleri doğrultusunda yürüttüğü çalışmalarla bu vizyonun bir parçası olmaya devam ettiği ifade edilirken, Başkan Zekiye Tekin'in ulusal düzeyde düzenlenen bu önemli konferansa katılımı, ilçenin geleceğine yönelik çevreci ve vizyoner belediyecilik anlayışının güçlü bir göstergesi olarak değerlendirildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Başkan Tekin, İklim Zirvesi’nde Bilecik’i temsil etti - Son Dakika

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