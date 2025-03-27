Pazaryeri Belediyesi'nden Ramazan Bayramı Öncesi Temizlik Seferberliği - Son Dakika
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Pazaryeri Belediyesi'nden Ramazan Bayramı Öncesi Temizlik Seferberliği

Pazaryeri Belediyesi\'nden Ramazan Bayramı Öncesi Temizlik Seferberliği

Pazaryeri Belediyesi, Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçe genelinde kapsamlı temizlik çalışmaları gerçekleştirerek halkın bayrama daha temiz bir ortamda girmesini sağlamayı hedefliyor. Başkan Zekiye Tekin, bu süreçte vatandaşların huzurlu bir bayram geçirmesini önceliklendirdiklerini belirtti.

27.03.2025 10:54  Güncelleme: 10:56
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Pazaryeri Belediyesi, yaklaşan Ramazan Bayramı dolayısıyla ilçede kapsamlı bir temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Belediye Başkanı Zekiye Tekin öncülüğünde yürütülen çalışmalar kapsamında, ilçe halkının bayramı daha temiz ve ferah bir ortamda karşılaması için ekipler seferber oldu. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı temizlik ekipleri, başta Bursa Caddesi, Bahattin Şeker Caddesi ve Zübeyde Hanım Caddesi olmak üzere ilçenin ana arterlerinde yoğun bir temizlik çalışması yaptı. Yollar süpürülerek yıkandı, kaldırımlar temizlendi ve çevre düzenlemeleri tamamlandı.

"Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi bizim önceliğimizdir"

Çalışmalar hakkında açıklama yapan Belediye Başkanı Zekiye Tekin, ilçenin bayrama hijyenik ve düzenli bir şekilde girmesi için ekiplerin büyük bir özveriyle çalıştığını belirterek, "Pazaryeri halkımızın bayramı daha temiz ve sağlıklı bir çevrede karşılaması için tüm ekiplerimizle sahadayız. Vatandaşlarımızın huzurlu bir bayram geçirmesi bizim önceliğimizdir" dedi. - BİLECİK

Kaynak: İHA

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Son Dakika Yerel Pazaryeri Belediyesi'nden Ramazan Bayramı Öncesi Temizlik Seferberliği - Son Dakika

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